Зинедин Зидан каза кога ще се завърне към футбола

Безработен е от 2021 г. насам

Зинедин Зидан каза кога ще се завърне към футбола

Къде е Зинедин Зидан? 

Предвид страхотната кариера на французина, всички се питат защо той не е на скамейката на някой голям отбор?

Зидан се води безработен от 2021 г., когато приключи втория му период като треньор на Реал Мадрид. 

Кога?

Наскоро Зидан се появи на благотворителен мач в Тулон и очаквано бе запитан за бъдещето си. На въпросът кога ще го видим отново като треньор, той отговори загадъчно:

"Скоро". 

Снимка: Reuters

Световните медии веднага започнаха спекулации кога е това "скоро". Най-логично, според "Марка" е, това да се случи около световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. 

Кой ще привлече Зидан?

Откакто напусна Реал Мадрид, Зизу беше свързван няколко пъти с националния отбор на Франция, като се смята, че именно това е съкровената му мечта.

В момента на поста е Дидие Дешан. В последните години "петлите" бяха финалисти на световното първенство в Катар, когато изгубиха решителния мач срещу Аржентина, а на европейското в Германия отпаднаха на полуфинал.

Снимка: БГНЕС

 

В момента тимът е без загуба в квалификациите за Мондиала и има голяма вероятност да си осигури виза за първенството още в следващия мач, ако победи Украйна. 

Дешан обаче вече заяви, че обмисля да освободи поста на селекционер след световното и посочи именно Зидан за свой наследник.

Кариерата

Зидан е бил треньор само на един тим - Реал Мадрид. Но пък го изведе до триумф в Шампионската лига цели три пъти, а в първенството на Испания два пъти. 

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Като футболист той бе част от Кан, Бордо, Ювентус и Реал Мадрид. С националния тим на Франция той е световен шампион от 1998 и европейски първенец от 2000 г.

През 2002 г. с Реал Мадрид триумфира в Шампионската лига, а в колекцията си има две шампионски титли на Италия и една на Испания.

Националите са сред печелившите от турския скандал със залагания

Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Ваксина спря трима за следващия мач на Аржентина

Скандалът се разраства! Над 1000 турски футболисти залагали на мачове

Националите са сред печелившите от турския скандал със залагания

Борислава Христова: Европейското е голямата ни мечта, готови сме (ВИДЕО)

Двама починаха във втория ден на АТР финалите

Забъркаха Иниеста в грандиозна измама

