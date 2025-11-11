Зинедин Зидан каза кога ще се завърне към футбола

Къде е Зинедин Зидан?

Предвид страхотната кариера на французина, всички се питат защо той не е на скамейката на някой голям отбор?

Зидан се води безработен от 2021 г., когато приключи втория му период като треньор на Реал Мадрид.

Кога?

Наскоро Зидан се появи на благотворителен мач в Тулон и очаквано бе запитан за бъдещето си. На въпросът кога ще го видим отново като треньор, той отговори загадъчно:

"Скоро".

Снимка: Reuters

Световните медии веднага започнаха спекулации кога е това "скоро". Най-логично, според "Марка" е, това да се случи около световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

Кой ще привлече Зидан?

Откакто напусна Реал Мадрид, Зизу беше свързван няколко пъти с националния отбор на Франция, като се смята, че именно това е съкровената му мечта.

В момента на поста е Дидие Дешан. В последните години "петлите" бяха финалисти на световното първенство в Катар, когато изгубиха решителния мач срещу Аржентина, а на европейското в Германия отпаднаха на полуфинал.

Снимка: БГНЕС

В момента тимът е без загуба в квалификациите за Мондиала и има голяма вероятност да си осигури виза за първенството още в следващия мач, ако победи Украйна.

Дешан обаче вече заяви, че обмисля да освободи поста на селекционер след световното и посочи именно Зидан за свой наследник.

Кариерата

Зидан е бил треньор само на един тим - Реал Мадрид. Но пък го изведе до триумф в Шампионската лига цели три пъти, а в първенството на Испания два пъти.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Като футболист той бе част от Кан, Бордо, Ювентус и Реал Мадрид. С националния тим на Франция той е световен шампион от 1998 и европейски първенец от 2000 г.

През 2002 г. с Реал Мадрид триумфира в Шампионската лига, а в колекцията си има две шампионски титли на Италия и една на Испания.

