Агентът на Везенков: В Сакраменто нямаше подкрепа от треньора

Липса на подкрепа от треньора Майк Браун. Това е причината за неуспешния престой на Александър Везенков в Сакраменто Кингс, според агента на най-добрия български баскетболист - Никос Лоцос.

"Везенков избра НБА, защото всички му казваха да отиде. Но неговото сърце беше тук", заяви Лоцос пред Eurohoops.

"Всички в Сакраменто го искаха, те изпращаха много пъти скаути, които да го гледат, но не и треньорът Майк Браун. Мисля, че нещата за него не се получиха, защото той нямаше "адвокат" в треньорския щаб, който да се застъпи за него пред Браун", добави агентът.

Той разкри още, че Везенков е имал обещание от Денвър Нъгетс, че ще бъде избран във втория кръг на драфта през 2017 г., но това така и не е станало. Вместо това "златните буци" се спряха на Влатко Чанчар и Монте Морис.

Предложение, което нямало как да приеме

Друга любопитна подробност, която Лоцос сподели за 30-годишния български баскетболист, е предложението на Панатинайкос да стане част от тима след завръщането си от НБА през лятото на 2024 г.

"Има един играч, който искам от теб - Везенков". Това съобщение е получил Лоцос от собственика на Панатинайкос Димитрис Янакопулос.

Желанието на Везенков да остане верен на Олимпиакос - отбора, с който през 2023 г. стана MVP на Евролигата, обаче се е оказало решаващо за това да откаже офертата на вечния съперник в Гърция.