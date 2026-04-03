Везенков изведе Олимпиакос до неочаквано труден успех (ВИДЕО)

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, изведе Олимпиакос до изненадващо трудна победа в Евролигата. Гръцкият гранд спечели с 82:74 срещу последния АСВЕЛ Лион-Вильорбан като гост в среща от 35-ия кръг.

Везенков беше над всички с 23 точки и 7 борби за 26:34 минути на паркета в LDLC Арена. 14 точки, 6 борби и 2 асистенции добави Донта Хол. За домакините най-резултатен със 17 точки стана Мелвин Ажинка, записал и 3 борби.

С успеха Олимпиакос е първи с баланс от 23-12, какъвто има и шампионът Фенербахче. Топ 3 оформя Реал Мадрид с победа по-малко.

В следващия кръг Олимпиакос приема именно кралския клуб, а закотвеният на дъното АСВЕЛ гостува на Монако.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Силен финал

Олимпиакос имаше преднина от 3 точки за старта на последната част, която бе силна за Везенков. Той вкара първите два коша след нарушение, после наниза тройка за 68:58, а 28 секунди преди сирената бе точен с последните точки в мача за крайното 82:74.

Така българският национал остава начело в Евролигата с 23.4 коефициент на ефективност средно на мач, като освен това той е втори по точки с по 19.4 и само 0.3 зад Кендрик Нън от Панатинайкос.

Още един български национал - Коди Милър-Макинтайър, продължава да води по асистенции с по 7.4 средно на мач. Неговият Цървена звезда загуби сръбското дерби с Партизан в четвъртък - 82:89.