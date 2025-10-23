След като свири Евролига в София: Арестуваха съдия за убийства (ВИДЕО)

Един от известните баскетболни съдии от Сърбия - Урош Николич, е арестуван в международна акция против организираната престъпност. Това съобщават медиите в западната ни съседка.

Реферът е бил прибран в ареста по подозрение, че е част от престъпната организация "Врачари" - по името на квартал "Врачар" в Белград. Обвиненията към тях са тежки - за две убийства и три опита за убийство.

Николич е международен съдия, като следи за спазването на правилата и в Евролигата, и в Адриатическата лига. За последно той бе рефер на дербито на Израел в най-силния европейски клубен турнир, което се игра в... София. В мача Макаби Тел Авив победи Апоел Тел Авив, който домакинства в нашата столица със 103:90. Това беше първата среща между двата тима извън родината.

Заедно с Николич са арестувани още 9 човека на територията на Сърбия. Те имат инициали Б.С., С.М., M.A., Н.O., M.T., M.Ч., Д.Т., С.M. и Д.Г. Още трима са арестуваните в Европа. Те носят инициалите М.Д., А.О. и В.М.

Акцията на територията на Стария континент се ръководи от Европол и Евроюст. От там съобщават, че става дума за стара вражда между два от престъпните кланове на Балканите - Кавачки (от който са част представителите на "Врачар") и Шкалярски.

Свързан

Николич бе задържан в дома си, в който са открити значителна сума пари в брой - 250 000 евро, златни кюлчета и часовници със скъпоценни камъни. Информацията идва директно от министъра на полицията на Сърбия Ивица Дачич.

"Има съмнения, че тези средства са свързани с клана", заяви той.

Николич трябва да се яви днес, 23 октомври, пред специализираната прокуратура за организирана престъпност в Сърбия, където ще даде показания.

Убийствата

Криминалната група "Врачари" е заподозряна за няколко убийства и опити за убийства в Сърбия от 2018 г. насам. За нейни лидери са сочени Никола Вушович и Игор Пиперски, които са в затвори съответно в Испания и Португалия.

Сред престъпленията, с които групата е свързвана, е ликвидацията на Владимир Попович - Владо Поп през 2018 г. в кафене именно в квартал "Врачар". Убитият се считаше за близък до Лука Бойович, който е смятан за лидер на прочутия Земунски клан, стоящ в основата на убийството на президента Зоран Джинджич през 2003 г. Смята се, че групата е действала в съдружие с бившия командир на специалната военна Единица за специални операции Милорад Улемек - Легия и неговите войници. В момента той излежава 40-годишна присъда в затвор в Пожаревац, а сградата е построена специално да осуети бягството му след като се предаде сам след повече от година в неизвестност, излизайки от собствения си дом.

"Врачар"-ци са сред заподозрените за трите опита за убийство на Ненад Алайбегович - Алибег. То бе ранен в крака през юни 2020 г. след стрелба в Нови Белград. В рамките на същата година имаше още два опита за ликвидирането му - през януари и ноември.

Алайбегович е познат на полицията и е сочен за бивш лидер на ултрасите на футболния Партизан. Той самият твърди, че опитите за убийството му са общо 6, а последният е от юни 2025 г., когато бе уцелен, но не фатално. Стрелбата се случи само няколко месеца, след като Алибег е освободен от затвора в Сремска Митровица, в който лежи за нелегално притежание на огнестрелно оръжие и експлозиви.

Второто убийство, което се приписва на групата е на човек с инициали К.В. през 2020 г.

Кой е съдията?

Баскетболният съдия Урош Николич е участник в няколко скандални ситуации през годините.

През 2021 г. Цървена звезда го обвини, че е нанесъл материални щети в съдийската стая след мача срещу Цедевита Олимпия от Адриатическата лига.

Poznati srpski sudija demolirao svlačionicu Zvezde? pic.twitter.com/6Ri2n1oTiQ — nista od saradnje (@rekapitulacija) October 23, 2025

От Партизан пък е получавал обвинения, че се радва на успехите на техния съперник в дербитата.

Той бе част от съдийската бригада и по време на гръцкото дерби от Евролигата, в което Олимпиакос победи Панатинайкос със 76:74 в началото на 2024 г. Тогава "зелените" се оплакаха от тенденциозно съдийство.

През май тази година Николич и колегите му от съдийската тройка на мача Босна - Илирия не познаха легендарния световен шампион с Югославия от 1970 г. Иво Данеу и го изгониха от залата.

What a disgrace from @ABA_League2. The refferees removed basketball legend Ivo Daneu from the hall - in the same hall Ivo won the World Championship tittle in 1970. pic.twitter.com/fqnKaICx3s — Matic Burjak (@burito_69_) May 7, 2025

След ареста на сръбския рефер, местната федерация веднага спря правата му. Последва същата реакция и от Евролигата.

