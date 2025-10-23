bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

След като свири Евролига в София: Арестуваха съдия за убийства (ВИДЕО)

Откриха 250 000 евро в сърбина Урош Николич - рефер на дербито Апоел - Макаби преди две седмици в България

След като свири Евролига в София: Арестуваха съдия за убийства (ВИДЕО)
Lap.bg

Един от известните баскетболни съдии от Сърбия - Урош Николич, е арестуван в международна акция против организираната престъпност. Това съобщават медиите в западната ни съседка. 

Реферът е бил прибран в ареста по подозрение, че е част от престъпната организация "Врачари" - по името на квартал "Врачар" в Белград. Обвиненията към тях са тежки - за две убийства и три опита за убийство. 

Николич е международен съдия, като следи за спазването на правилата и в Евролигата, и в Адриатическата лига. За последно той бе рефер на дербито на Израел в най-силния европейски клубен турнир, което се игра в... София. В мача Макаби Тел Авив победи Апоел Тел Авив, който домакинства в нашата столица със 103:90. Това беше първата среща между двата тима извън родината.

Заедно с Николич са арестувани още 9 човека на територията на Сърбия. Те имат инициали Б.С., С.М., M.A., Н.O., M.T., M.Ч., Д.Т., С.M. и Д.Г. Още трима са арестуваните в Европа. Те носят инициалите М.Д., А.О. и В.М. 

Акцията на територията на Стария континент се ръководи от Европол и Евроюст. От там съобщават, че става дума за стара вражда между два от престъпните кланове на Балканите - Кавачки (от който са част представителите на "Врачар") и Шкалярски.

Свързан

Николич бе задържан в дома си, в който са открити значителна сума пари в брой - 250 000 евро, златни кюлчета и часовници със скъпоценни камъни. Информацията идва директно от министъра на полицията на Сърбия Ивица Дачич.

"Има съмнения, че тези средства са свързани с клана", заяви той.

Николич трябва да се яви днес, 23 октомври, пред специализираната прокуратура за организирана престъпност в Сърбия, където ще даде показания. 

Убийствата 

Криминалната група "Врачари" е заподозряна за няколко убийства и опити за убийства в Сърбия от 2018 г. насам. За нейни лидери са сочени Никола Вушович и Игор Пиперски, които са в затвори съответно в Испания и Португалия.

Сред престъпленията, с които групата е свързвана, е ликвидацията на Владимир Попович - Владо Поп през 2018 г. в кафене именно в квартал "Врачар". Убитият се считаше за близък до Лука Бойович, който е смятан за лидер на прочутия Земунски клан, стоящ в основата на убийството на президента Зоран Джинджич през 2003 г. Смята се, че групата е действала в съдружие с бившия командир на специалната военна Единица за специални операции Милорад Улемек - Легия и неговите войници. В момента той излежава 40-годишна присъда в затвор в Пожаревац, а сградата е построена специално да осуети бягството му след като се предаде сам след повече от година в неизвестност, излизайки от собствения си дом. 

"Врачар"-ци са сред заподозрените за трите опита за убийство на Ненад Алайбегович - Алибег. То бе ранен в крака през юни 2020 г. след стрелба в Нови Белград. В рамките на същата година имаше още два опита за ликвидирането му - през януари и ноември. 

Алайбегович е познат на полицията и е сочен за бивш лидер на ултрасите на футболния Партизан. Той самият твърди, че опитите за убийството му са общо 6, а последният е от юни 2025 г., когато бе уцелен, но не фатално. Стрелбата се случи само няколко месеца, след като Алибег е освободен от затвора в Сремска Митровица, в който лежи за нелегално притежание на огнестрелно оръжие и експлозиви. 

Второто убийство, което се приписва на групата е на човек с инициали К.В. през 2020 г.

Кой е съдията?

Баскетболният съдия Урош Николич е участник в няколко скандални ситуации през годините. 

През 2021 г. Цървена звезда го обвини, че е нанесъл материални щети в съдийската стая след мача срещу Цедевита Олимпия от Адриатическата лига. 

От Партизан пък е получавал обвинения, че се радва на успехите на техния съперник в дербитата.

Той бе част от съдийската бригада и по време на гръцкото дерби от Евролигата, в което Олимпиакос победи Панатинайкос със 76:74 в началото на 2024 г. Тогава "зелените" се оплакаха от тенденциозно съдийство. 

През май тази година Николич и колегите му от съдийската тройка на мача Босна - Илирия не познаха легендарния световен шампион с Югославия от 1970 г. Иво Данеу и го изгониха от залата. 

След ареста на сръбския рефер, местната федерация веднага спря правата му. Последва същата реакция и от Евролигата. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

убийство сърбия съдия арестуван белград опит за убийство организирана престъпна група Урош Николич Иво Данеу Ненад Алайбегович Алибег Владимир Попович Владо Поп Никола Вушович Игор Пиперски Врачари

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)

Ужас в Швейцария: Лудогорец може и да не играе! (ВИДЕО)
Бивш шеф на

Бивш шеф на "Герена": За Спартак може, за Левски - не!
Никой не иска Левски? Истината за акциите

Никой не иска Левски? Истината за акциите
Ще уволни ли Руи Мота треньора на Йънг Бойс? (ВИДЕО)

Ще уволни ли Руи Мота треньора на Йънг Бойс? (ВИДЕО)

Последни новини

Ще се откаже ли Кирил Десподов от националния отбор? (ВИДЕО)

Ще се откаже ли Кирил Десподов от националния отбор? (ВИДЕО)
„Левски на левскарите“ срещу мълчанието на „Герена“

„Левски на левскарите“ срещу мълчанието на „Герена“

От фаворит до аут: Болезнен край за Александър Василев в Китай

От фаворит до аут: Болезнен край за Александър Василев в Китай

Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов

Спортен нюзрум, еп. 84: Вуцов, реВуцов, върниВуцов
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV