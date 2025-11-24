bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Дий Бост се завръща в националния! Готови ли сме за Евробаскет 2029? (СНИМКИ и ВИДЕО)

България - Армения на живо по VOYO.BG

В четвъртък мъжкият национален отбор по баскетбол започва похода си към Евробаскет 2029. България приема Армения в Ботевград с новия треньор Любомир Минчев и със завърналия се в състава американски гард Дий Бост, но без голямата ни звезда Александър Везенков.

Срещата можете да гледате на живо по VOYO.BG.

Снимка: Lap.bg

Селекцията на Любомир Минчев се събра за първа тренировка тази вечер в зала Георги Христов“. 

2 баскетболисти взеха участие в първото занимание - Борислав Младенов (Виена) Дий Бост (Фламенго) Мартин Русев (Спартак Плевен), Николай Михайлов (Академик Бултекс 99) Димитър Димитров (Балкан) Емил Стоилов (Сант Антони), Иван Алипиев (Местре), Александър Стоименов (Войводина Нови Сад), Илиян Пищиков (Балкан), Йордан Минчев (Кемниц) и Константин Тошков (Балкан). Константин Костадинов, който играе за Ла Лагуна Тенерифе, ще се присъедини по-късно тази вечер.

Той им каза: Ще печелим! И те го направиха (ВИДЕО)

От повиканите играчи, които намериха място в основния състав на лъвовете“, ще отсъстват звездата ни Александър Везенков от Олимпиакос и Мирослав Васов от Рилски спортист.

Снимка: Lap.bg

Трикольорите“ ще открият кампанията на 27 ноември, когато ще приемат Армения в първи мач от група Е. Срещата от първия кръг ще стартира от 19:00 часа в Арена Ботевград“. Другият тим в потока е Норвегия.

Снимка: Lap.bg

Легендата Пини Гершон събира най-талантливите ни баскетболисти

