Дий Бост се завръща в националния! Готови ли сме за Евробаскет 2029? (СНИМКИ и ВИДЕО)

В четвъртък мъжкият национален отбор по баскетбол започва похода си към Евробаскет 2029. България приема Армения в Ботевград с новия треньор Любомир Минчев и със завърналия се в състава американски гард Дий Бост, но без голямата ни звезда Александър Везенков.

Селекцията на Любомир Минчев се събра за първа тренировка тази вечер в зала „Георги Христов“.

Борислав Младенов (Виена) Дий Бост (Фламенго) Мартин Русев (Спартак Плевен), Николай Михайлов (Академик Бултекс 99) Димитър Димитров (Балкан) Емил Стоилов (Сант Антони), Иван Алипиев (Местре), Александър Стоименов (Войводина Нови Сад), Илиян Пищиков (Балкан), Йордан Минчев (Кемниц) и Константин Тошков (Балкан). Константин Костадинов, който играе за Ла Лагуна Тенерифе, ще се присъедини по-късно тази вечер.

От повиканите играчи, които намериха място в основния състав на „лъвовете“, ще отсъстват звездата ни Александър Везенков от Олимпиакос и Мирослав Васов от Рилски спортист.

„Трикольорите“ ще открият кампанията на 27 ноември, когато ще приемат Армения в първи мач от група Е. Срещата от първия кръг ще стартира от 19:00 часа в „Арена Ботевград“. Другият тим в потока е Норвегия.

