Баскетбол

България започва квалификациите без Везенков

Звездата ни с 16 точки и 6 борби срещу ПАОК

България започва квалификациите без Везенков
Българският национален отбор по баскетбол за мъже ще бъде без своя лидер Александър Везенков в първия кръг от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Крилото на Олимпиакос няма да играе срещу Армения на 27 ноември в Арена Ботевград“, потвърди селекционерът Любомир Минчев пред BGbasket.com.

За този прозорец няма положителна развръзка, която да позволи на Везенков да облече националния екип“, уточни новият треньор на "лъвовете". България е в група Е заедно с Норвегия и Армения, а двубоят срещу арменците е от 19:00 ч.

Натоварен график

Причината за отсъствието на 206-сантиметровия стрелец е натовареният клубен график. Ден преди срещата с Армения Везенков има мач за Олимпиакос срещу Цървена звезда в Белград от Евролигата.

Повикаха Везенков и Бост за Армения

В последния си мач за "червено-белите" от Пирея тежкото крило помогна на отбора си да победи ПАОК с 92:81 в Солун. Българинът започна като титуляр, записвайки 16 точки и 6 борби за 23 минути на терена.

Най-резултатен за отбора бе Сейбън Лий с 24 точки и 6 асистенции. С тази победа Олимпиакос запази перфектния си баланс в гръцкото първенство – 8 победи от 8 мача.

Цървена звезда, Фенербахче, АЕК

Следващите предизвикателства за Везенков с Олимпиакос включват гостуване на Цървена звезда на 26 ноември, домакинство на Фенербахче на 4 декември и мач срещу АЕК Атина на 7 декември в гръцкия шампионат.

Тагове:

България олимпиакос национален отбор програма домакин норвегия аек цървена звезда армения фенербахче любомир минчев Александър Везенков Евро 2029

