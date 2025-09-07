bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!

Срам! Баскетболният провал ва века!, бесни са комшиите

Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!

Големият фаворит за титлата на Евробаскет 2025 - Сърбия, отпадна още на 1/8-финалите, след като претърпя шокираща загуба с 86:92 от Финландия. Орлите“ бяха обявени за шампиони още преди началото на континенталното състезание, но не успяха да се справят с всички проблеми, които ги сполетяха, особено с контузията на Богдан Богданович, който трябваше да се прибере у дома рано-рано.

 FINLAND HAS COMPLETED ONE OF THE BIGGEST UPSETS IN THE HISTORY OF BASKETBALL#EUROBASKET pic.twitter.com/4QQrJzkCjV

Това, разбира се, не означава, че победата на Финландия е била незаслужена. Скандинавците водеха през по-голямата част от мача и не се уплашиха от именития си противник дори когато Сърбия влезе в ритъм в последните минути на мача и с шест точки подред от 71:75, стигна до 77:75.

Време е за екшън! София е готова да приеме Евролигата! (ВИДЕО)

Сърбия имаше само един играч на топ ниво. Никола Йокич завърши с 33 точки и 8 борби, Никола Йович добави 20 точки.

Лаури Марканен поведе финландския национален отбор с 29 точки и 8 борби. Скандинавците ще се изправят срещу победителя от мача между Франция и Грузия на 1/4-финалите.

"Пешич е виновен", недоволни са феновете на комшиите, а водещото заглавие на Kurir е "Срам! Баскетболният провал ва века!"

Тагове:

сърбия контузия светислав пешич финландия рига срам никола йокич евробаскет 2025 Kurir Никола Йович Богдан Богданович

