Черно море грабна Суперкупата за първи път

Първа Суперкупа на България за баскетболния Черно море Тича! "Моряците" - носители на Купата, триумфираха, след като победиха с 84:66 шампиона Рилски спортист като гости.

Така тимът от Самоков не успя да зарадва публиката си с четвърта Суперкупа. Рилецо вдигна трофея през 2021, 2022 и 2024 г.

Тази вечер водачеството се менеше често до почивката, на която таблото в Арена СамЕлион показваше 42:37 за Черно море.

Снимка: Lap.bg

Третата четвъртина бе интригуваща, като варненци увеличиха преднината си до 11 точки за 53:42. Рилски спортист я съкрати на 4 - 54:58, с оставащи две минути до края на частта. Преди последните 10 минути гостите имаха аванс от 60:56.

Черно море беше солиден в заключителния период и не изпусна контрола до последната сирена.

Снимка: Lap.bg

Героят за Черно море

Над всички беше Георги Боянов с 28 точки, 5 борби и 3 откраднати топки. Отличието за най-полезен играч в двубоя му беше връчено от директор "Развитие" към родната федерация - легендата Пини Гершон.

За Рилски спортист най-резултатен с 21 точки стана Алън Арнет, който записа още 5 борби и 2 асистенции.

Снимка: Lap.bg

