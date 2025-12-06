Денис Родман объркал Мерил Стрийп с порноактриса

Легендата на Чикаго Булс Денис Родман разказва за необичайната си среща с холивудската звезда Мерил Стрийп в хотелски бар в Сиатъл по време на финалите на НБА през 1996 г.

В мемоарите си от 1997 г. Глиста описва как руса жена, явно на няколко питиета, се приближила до масата му и започнала да го хвали. „Наистина се възхищавам на работата ти“, казала тя, допълвайки колко харесва начина, по който Родман отстоявал индивидуалността си...

Снимка: Getty Images

За да разпознае жената, Родман попитал близък приятел – „Тя актриса ли е?“ – и добавил: „Порнозвезда?“ Приятелят му се засмял и уточнил: „Не, това е Мерил Стрийп“. Родман останал изумен, защото първоначално не я разпознал.

Снимка: Getty Images

Само след известно време той се сетил къде я е виждал – като Маделин Аштън в черната комедия от 1992 г. „Смъртта ѝ отива“ на Робърт Земекис. Макар да признава таланта ѝ, Родман си спомня, че не е гледал другите ѝ филми и просто седял и слушал как Стрийп му казва колко го харесва.

