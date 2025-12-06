bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Денис Родман объркал Мерил Стрийп с порноактриса
В хотелски бар през 1996-а...
Снимка: Getty Images
Снимка: Getty Images
Снимка: Getty Images
Баскетбол

Денис Родман объркал Мерил Стрийп с порноактриса

В хотелски бар през 1996-а...

Легендата на Чикаго Булс Денис Родман разказва за необичайната си среща с холивудската звезда Мерил Стрийп в хотелски бар в Сиатъл по време на финалите на НБА през 1996 г.

В мемоарите си от 1997 г. Глиста описва как руса жена, явно на няколко питиета, се приближила до масата му и започнала да го хвали. „Наистина се възхищавам на работата ти“, казала тя, допълвайки колко харесва начина, по който Родман отстоявал индивидуалността си...

Снимка: Getty Images

За да разпознае жената, Родман попитал близък приятел – „Тя актриса ли е?“ – и добавил: „Порнозвезда?“ Приятелят му се засмял и уточнил: „Не, това е Мерил Стрийп“. Родман останал изумен, защото първоначално не я разпознал.

Родман. Тринити Родман

Снимка: Getty Images

Само след известно време той се сетил къде я е виждал – като Маделин Аштън в черната комедия от 1992 г. „Смъртта ѝ отива“ на Робърт Земекис. Макар да признава таланта ѝ, Родман си спомня, че не е гледал другите ѝ филми и просто седял и слушал как Стрийп му казва колко го харесва.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Денис Родман: Сексът с различни жени се превърна в работа за мен
Тагове:

филми бар актриса книга нба чикаго булс мерил стрийп хотел мемоари шампион възрастни денис родман 1996а

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Падане? Няма проблем! Втори подиум за Малена в Световната купа (ВИДЕО)

Падане? Няма проблем! Втори подиум за Малена в Световната купа (ВИДЕО)
“20 паса за нищо!” — Батистута разкъса философията на Пеп

“20 паса за нищо!” — Батистута разкъса философията на Пеп
Жребият за Мондиал 2026 събра Меси и Роналдо в един поток

Жребият за Мондиал 2026 събра Меси и Роналдо в един поток
Счупил ли е скамейката? Говори Хулио Веласкес! (ВИДЕО)

Счупил ли е скамейката? Говори Хулио Веласкес! (ВИДЕО)
Ейса си татуира Григор (ВИДЕО)

Ейса си татуира Григор (ВИДЕО)

Последни новини

Българинът Кубрат – гордостта на Ули Вегнер (ВИДЕО)

Българинът Кубрат – гордостта на Ули Вегнер (ВИДЕО)
Падане? Няма проблем! Втори подиум за Малена в Световната купа (ВИДЕО)

Падане? Няма проблем! Втори подиум за Малена в Световната купа (ВИДЕО)
Ейса си татуира Григор (ВИДЕО)

Ейса си татуира Григор (ВИДЕО)
“20 паса за нищо!” — Батистута разкъса философията на Пеп

“20 паса за нищо!” — Батистута разкъса философията на Пеп
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV