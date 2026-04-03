Баскетбол

Дербито остана на заден план: Фенове на Звезда биха жандармерията с колани (ВИДЕО)

Димки в залата и кошове във въздуха, а след това загуба за побойниците

Дербито Цървена звезда - Партизан винаги е предизвиквало много вълнение и интерес. Във всеки спорт!

Този път на дневен ред е баскетболът, където двата тима си съперничат не само на национална, но и на международна сцена. Звезда и Партизан играха в Евролигата вчера, 2 април, но мачът бе белязан не от изключителен баскетбол, а от... бой. 

Агитката на "звездашите" се сби с жандармерията, а сблъсъците не бяха никак леки. 

Напрежение

Мачът завърши с победа за Партизан с 89:82. 

Не това обаче предизвика гнева на противниковата агитка, която се водеше домакин. Припомняме, че полицията в Сърбия разрешава на спортни мачове на закрито между Цървена звезда и Партизан да присъстват фенове само на отбора-домакин. Този път обаче в залата имаше и "навиячи" на "черно-белите" - около 1000 души. 

 
 
 
Още в началото те се сбиха помежду си, но напрежението утихна бързо. 

Загубата обаче ядоса домакините, които първо запалиха факли в залата. Това предизвика нахлуването на жандармерията в залата, както и допълнителния гняв на феновете.

Те от своя страна отговориха с хвърлени по униформените кошове, столове и бой с колани. 

 
 
 
До момента не се съобщава за задържани или тежко пострадали. 

Класирането

Цървена звезда остава в борбата за продължаване напред в турнира. Тимът е 9-и, въпреки загубата. Първите 6 се класират директно за заключителната част на Евролитата, а тези от 7-о до 10-о място играят плеофи. 

Партизан е на 14-а позиция. До края на редовния сезон остават 3 кръга.

 
 
 
