Легендата Пини Гершон събира най-талантливите ни баскетболисти

Баскетболната легенда Пини Гершон пристъпва към екшън! Новият директор "Развитие" към родната централа събира най-добрите ни играчи до 18 години.

Заедно с Българската федерация по баскетбол той ще организира първия по рода си камп за усъвършенстване в края на седмицата и на знаково място за баскетбола у нас - в Ботевград.

Кога?

На 28 и 29 ноември, посочените от федерацията момчета от клубове от цялата страна ще попиват знания от сутрин до вечер от самия Гершон.

Това са момчета, родени през 2008 и 2009 г.

Снимка: Lap.bg

Става дума за над 25 юношески национали, като се очаква почти всички от тях да вземат участие в лагера, с изключение на тези, които са контузени и болни. Счита се, че това са най-качествените играчи на възраст 17 и 18 години в България, които през лятото на 2026 г. ще защитават честта на баскетбола ни на европейското в Дивизия А на FIBA.

Кои са треньорите?

Треньорите на юношеския национален отбор при 18-годишните момчета са ясни: Веселин Веселинов – помощник-треньор на Васил Евтимов в мъжкия Черно море Тича, и Николай Генчев – треньор в школата на подрастващите в „Свети Георги“.

Снимка: Lap.bg

И с двамата Пини Гершон ще работи усилено по време на двата дни в Ботевград с цел прилагане на методиката му, с която успя в Израел.

Програмата

Момчетата ще бъдат събрани в Ботевград още на 27 ноември, като целта е да гледат на живо мача на мъжкия национален отбор срещу Армения същата вечер от 19:15 часа. Вие пък ще може да го наблюдавате пряко на платформата ни VOYO.BG!

Срещата е първа за новия селекционер на мъжете Любомир Минчев по пътя към класиране на европейското първенство през 2029 г.

Снимка: Lap.bg

След това младежите се захващат с тренировките

Програма на тренировките

28 ноември, петък

9:00 – 11:00 часа – „Арена Ботевград“

16:00 – 18:00 часа – зала „Георги Христов“

29 ноември, събота

9:00 – 11:00 часа – зала „Георги Христов“

16:00 – 18:00 часа – зала „Георги Христов“

Българска федерация по баскетбол ще покани да присъстват на кампа на 18-годишните национали на Пини Гершон в Ботевград и редица треньори от цялата страна, които работят с подрастващи. Не само с 18-годишните, но с 16-годишни, с 14-годишни и 20-годишни талантливи български деца. Списъкът с имената им ще бъде уточнен допълнително.

Методиката на Пини Гершон

В периода 2015-2025 година Пини Гершон заема поста генерален мениджър на всички национални отбори на Израел: от подрастващите до мъжки национален отбор. В тези 10 години той превръща Израел от държава „джудже“ на баскетболната карта до една от топ нациите при подрастващите, като вкарва всички юношески национални отбори от Дивизия Б – в Дивизия А на FIBA, като под негово ръководство нито един отбор не е излизал от осмицата на елита.

Гершон извежда националите на Израел до 20-годишна възраст до исторически две поредни европейски титли - през 2018 и 2019 г. В същата възраст, с Пини начело, Израел играе финал на първенството срещу домакина Гърция през 2017 г. и остава със сребро през 2023 г., а през 2022 г. е четвърти.

Снимка: Lap.bg

При 18-годишните национали на Израел, Гершон класира тима на четвърто място в Европа през 2024 г., на шесто през 2023 г. и на седмо през 2022 г., а при 16-годишните - на шесто място през 2024 г., на седмо място през 2023 г. и на осмо място през 2022 г.

Петима играчи на Гершон в НБА

В периода 2015-2025 г. Пини Гершон открива, развива и усъвършенства таланта на петима таланти на Израел, които достигат до драфта на НБА, а повечето от тях и до днес играят в най-силното и атрактивно баскетболно първенство на планетата:

Ти Джей Лийф, №18 в драфта, Индиана Пейсърс, 2017 г.

Дени Авдия, №9 в драфта, Вашингтон, 2020 г.

Ям Мадар, №47, Бостън, 2020 г.

Бен Сараф, №26 в драфта, Бруклин, 2025 г.

Дани Уолф, №27 в драфта, Бруклин, 2025 г.

Авдия днес е сред лидерите на Вашингтон, а Ям Мадар остана в Европа, като през изминалия сезон бе в основата на историческия тримуф на Апоел Тел Авив в Еврокъп – купа, изпратила Апоел и Мадар в Евролигата.

Историческо за Гершон беше и това лято, когато Бруклин избра цели две негови открития в два поредни избора на първия кръг на драфта – Бен Сараф и Дани Уолф.

Снимка: Lap.bg

Наследството на Гершон: треньори и играчи

Над 30 елитни играчи на ниво НБА, Евролига, Еврокъп, FIBA и още толкова топ треньори – това е наследството, което Пини Гершон завеща на Израел, след като тази пролет реши да се оттегли и да се завърне към корените на своя дядо в България.

Ръководството на Българска федерация Баскетбол, начело с президента Георги Глушков и с изпълнителния директор Филип Виденов, плътно до Гершон от първия му ден обратно в България, поставят като абсолютен приоритет програма на легендарния израелец за развитие на българския баскетбол по модела на Израел.

С мисъл за Трентино

Юношеските национали до 18-годишна възраст са изключително важен набор при подрастващите в българския баскетбол. Те ще участват в Дивизия А догодина, като първенството на Стария континент в тази възраст през 2026 г. е от 25 юли до 2 август в едно италианско градче, по-известно с волейболната си история и с българската връзка – Трентино.

Така че догодина всички ще се надяваме, че Трентино ще остане завинаги „български“ и ще донесе късмет и на българския баскетбол.

Защо Трентино винаги ще е „български“?

Един от най-известните български волейболни треньори – Радостин Стойчев, превръща Тренто в истинска машина за победи в периода 2007-2013, а след това и в периода 2014-2016, като печели четири пъти Световното клубно първенство (2009, 2010, 2011, 2012), три пъти Шампионската лига, 3 титли и 3 купи на Италия, като в основата на успехите му беше суперзвездата Матей Казийски.

