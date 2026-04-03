Грозно: ЦСКА бойкотира националния отбор (ВИДЕО)

Лагерът на националния отбор по баскетбол до 18-годишна възраст в София - започна с безпрецедентен бойкот на ЦСКА.

Четири часа преди началото на първата тренировка на тима в зала "Триадица", президентът на клуба Гинко Василев, спря 7 от повиканите играчи на неговия клуб. Той избра социалните мрежи, за да официализира пред федерацията едноличното си решение.

С пост в профила на ЦСКА в Инстаграм, Гинко Василев отправя въпроси към ръководството на федерацията с ултиматум, че ако не получи отговор, повече няма да пуска момчета от неговата школа в националния отбор на България.

Въпреки, че федерацията чинно изпраща официален отговор до ЦСКА, тренировката в "Триадица" започна без баскетболистите на "червените".

Така президентът на ЦСКА използва като предтекст да не пусне своите играчи, че има разместване между останалите повикани, които отсъстват. Те обаче играят в Националната баскетболна лига (НБЛ), докато ЦСКА няма мъжки отбор.

Пред погледа на Гершон

Скандалът се разиграва пред погледа на израелската легенда Пини Гершон - Директор "Развитие" в родната федерация. Гершон, който съвместно с федерацията работи по проекта за развитие на подрастващите, е човекът, който стои в основата на тези кампове от есента на миналата година насам. До този момент, никога не е имало проблем с участието на младите баскетболисти на ЦСКА.

5-кратният европейски шампион - три пъти с Макаби и два пъти с националния отбор на Израел до 20-годишна възраст - Гершон, пътува два дни от Израел, заради войната с Иран, за да пристигне навреме у нас за лагера в София.

"Националният отбор е велика чест. Най-великата чест за всеки спортист. Най-великото, на което трябва да научим децата ни е, че да играеш за своята родина, е въпрос на чест и на дълг", казва Гершон, който завари петима баскетболисти в залата, но стъпи на терена и започна работа с отзовалите се деца и треньорите.

"Пътувах два дни дотук. Търсили сме полети, с които да пристигна в продължение на седмици. По път до летището в Тел Авив се наложи с таксито да се крием под мост, заради ракета, изстреляна от Иран, която беше в обсега на летището. Страхувах се, че няма да успея, но за мен няма по-голямо щастие да съм тук, да съм в залата и да съм сред децата. Това е мой дълг и за мен е чест", допълва Гершон, който не седна нито за миг по време на заниманието, работейки на терен с главния треньор на проекта Людмил Хаджисотиров и треньорите Николай Генчев и Георги Андонов.

"Решението на ЦСКА няма да коментирам. Жалко за пропуснатото време за прекрасните момчета, които безкрайно ценя и които са лишени от възможността да работим заедно. Тъжно ми е, че в България може да се дава подобен пример към деца, които утре очакваме да са достойни мъже. Но когато в спорта се намеси политиката и игрите, играта става мръсна", заключи легендата.

Бойкотът на Гинко Василев към федерацията идва дни, след като той се подписа в подписка за свикване на извънредно общо събрание за избор на нов президент. Василев не крие прострастията си към кандидата за смяна на Георги Глушков - шефа на ББЛ и аматьорската лига Орлин Атанасов.

Ръководството на Българска федерация баскетбол е уведомила ЦСКА и в частност, Гинко Василев за лагера на националите още на 24 март. На тази дата от централата са изпратили до ЦСКА и повиквателните към петимата играчи. До днес, никой от клуба не е сигнализирал, че има против провеждането на кампа.