Хаджисотиров: Не е сериозно... Клубни и лични интереси се слагат пред националния (ВИДЕО)

Клубни и лични интереси се поставят пред националния вместо всички в българския баскетбол да работят, за да стават нещата по най-добрия начин. До това тъжно заключение стигна главният треньор "Развитие" към националните отбори за подрастващи - Людмил Хаджисотиров, след скандала с ЦСКА.

По-рано днес президентът на "червените" спря 7 от повиканите играчи на неговия клуб за лагер на националния отбор при до 18-годишните. Няколко часа преди началото на първата тренировка на тима в зала "Триадица", Гинко Василев избра социалните мрежи, за да официализира пред федерацията едноличното си решение - с пост в Instagram.

С публикацията в профила на ЦСКА в социалната мрежа, той отправи въпроси към ръководството на федерацията с ултиматум, че ако не получи отговор, повече няма да пуска момчета от неговата школа в националния отбор на България.

Националният отбор - чест, гордост и привилегия

"Тези кампове, които се правят, са страхотна привилегия, защото се учат от един легендарен треньор с успехи не само в Евролигата, но и с националния отбор на Израел като европейски шампиони. Винаги във времето сме искали да се правят редовно такива кампове. За съжаление, днес нямаме достатъчно играчи, тук ги няма играчите на ЦСКА", започна Хаджисотиров, който пое ролята на главен треньор „Развитие“ в мъжкото направление при подрастващите в края на февруари.

"Разбрахме днес 5 часа преди началото на тренировката. Щастливи сме, че двама други национали не успяха да дойдат, защото ще играят в НБЛ. Те са с основна роля за отборите си. Това са уважителни причини да не дойдеш. Но ЦСКА няма мачове. И най-логично нещо е, след като Пини Гершон два дни почти е пътувал в много сложна ситуация - от Израел да дойде в България, да са тук децата... За всяко повикано момче това е голям бонус и шанс да напредва"

Снимка: Bulgarian Basketball Federation

"Писмата са пуснати отдавна. Мисля, че 10 дни са минали. Когато някой е повикан в националния отбор, това е страхотна чест. И 10 минути преди началото на лагера да те викнат, ти трябва да дойдеш. Това трябва да е чест и гордост за всеки играч. На мен за първи ми се случва, а аз съм от 30 години в баскетбола, клуб да не си пусне играчите за лагер на национален отбор, и то с легенда като Пини Гершон. Има съобщения в Instagram написани, което не е сериозно. Пет часа преди началото на лагера си изглежда като саботиране", смята бившият треньор на Рилски спортист.

"Аз видях вчера един от играчите от ЦСКА на мача на Панатинайкос и Апоел Тел Авив, той ме поздрави много позитивно и си казахме, че ще се видим утре. Мисля, че самите момчетата са мотивирани да играят за националния отбор, искат да са тук, а вече клубът защо е решил така и защо ги е задължил, това трябва да питате тях. За мен лично национални отбор е над всякакви клубове и на най-високия етаж"

"Силно се надявам да няма повторение на тази ситуация. Би било срамно на първо място за клуба, но и за баскетбола. Всички работим за баскетбола и искаме нещата да стават по най-добрия начин. Получава се, че всеки си гледа своята черга и клубни или лични интереси се слагат пред националния.", каза още треньорът.

Снимка: Евгений Милов

Това е той

Людмил Хаджисотиров е роден на 13 ноември 1980 г. в София. Завършва средно образование в САЩ, като е единственият българин, минал през баскетболната програма на Уинчиндън. Колежанската му кариера преминава през престижните Бостън Колидж и Мейн. Носи спортни гени – баща му Людмил Хаджисотиров-старши, е легенда на българската водна топка.

Удо, както е известен в спортните среди Хаджисотиров, е завършил треньорската школа на ФИБА – FECC – FIBA COACHING SERTIFICATE (2011-2013), където е в Toп 4 на своя клас. Има завиден опит като треньор в националните отбори за юноши в различните възрасти. Той е старши-треньор на 20-годишните юноши, които през 2015 г. участват на европейско първенство в Дивизия А.

През 2014 г. е старши-треньор на 18-годишните юноши на европейското първенство в Дивизия Б в София, а през 2012 г. е помощник треньор на 16-годишните юноши на първенството на Стария континент в Дивизия А. Удо е бил и помощник-треньор на мъжкия ни национален отбор (2012 г.), като през миналото лято се включи в ролята си на главен треньор и ментор на 16-годишните юноши на европейското първенство в Скопие.

На клубно ниво като треньор, Людмил Хаджисотиров има във визитката си три спечелени купи на България начело на Рилски спортист (2018, 2021, 2022), две Суперкупи на България (2021, 2022). Два пъти е вицешампион в НБЛ (2021, 2022), три пъти бронзов медалист в НБЛ (2017, 2018), три пъти е шампион в редовния сезон в НБЛ (2021, 2022, 2023). Треньор №1 на годината в България (2022). Най-етичен треньор на България (2020-2021).

Людмил Хаджисотиров е отлично познато име на Пини Гершон от периода, в който легендата ръководи мъжкия ни национален отбор на България (2008-2009). Още тогава Гершон предрече на Удо треньорска кариера след края на състезателната кариера. Като играч той носи екипа на Славия, ЦСКА, Левски, Спартак МВР в България, а зад граница защитава цветовете на Женева Девилс.