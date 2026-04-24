Александър Везенков ги остави без шанс! Отново е в Идеалната петица!

Българската баскетболна гордост Александър Везенков затвърди статута си на една от най-ярките звезди в Евролига, след като отново намери място в Идеалната петица на турнира – за четвърти път в кариерата си.
Постижение от елитна категория, което го изравнява с второто най-силно историческо постижение в надпреварата.
The 2025-26 All-EuroLeague First Team— EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026
Везенков изигра кампания на истинска доминация:
С постоянството, ефективността и хладнокръвното си присъствие в ключови моменти, Везенков беше фундаментален фактор за първото място на Олимпиакос в редовния сезон с баланс 26/12.
Освен офанзивната си мощ, българската звезда допринесе значително и в борбата:
До Везенков в престижния отбор на сезона застанаха още: Илайджа Брайънт (Апоел Тел Авив), Силвен Франсиско (Жалгирис), Никола Милутинов (Олимпиакос) и Жан Монтеро (Валенсия).