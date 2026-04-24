Баскетбол

Александър Везенков ги остави без шанс! Отново е в Идеалната петица!

Българската баскетболна гордост Александър Везенков затвърди статута си на една от най-ярките звезди в Евролига, след като отново намери място в Идеалната петица на турнира – за четвърти път в кариерата си.

Постижение от елитна категория, което го изравнява с второто най-силно историческо постижение в надпреварата.

Абсолютна класа

Везенков изигра кампания на истинска доминация:

* №1 по коефициент на полезно действие (PIR) – 23.1
* носител на приза „Алфонсо Форд“ за №1 реализатор – 19.4 точки средно на мач
* само един мач без двуцифрен актив
* цели 19 срещи с над 20 точки

С постоянството, ефективността и хладнокръвното си присъствие в ключови моменти, Везенков беше фундаментален фактор за първото място на Олимпиакос в редовния сезон с баланс 26/12.

Освен офанзивната си мощ, българската звезда допринесе значително и в борбата:

* 6.6 борби средно на мач
* MVP на месец януари
* 3 пъти MVP на кръга

Елитна компания в Идеалната петица

До Везенков в престижния отбор на сезона застанаха още: Илайджа Брайънт (Апоел Тел Авив), Силвен Франсиско (Жалгирис), Никола Милутинов (Олимпиакос) и Жан Монтеро (Валенсия).

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

