Коя е българката, на която повериха финала на европейското първенство по баскетбол? (ВИДЕО)

Германия е новият властелин на баскетболна Европа. Паметен миг за историята, който дойде след драматична победа срещу Турция с 88:83 в неделя вечер в Рига (14.09). Бундестимът съществува от 1934 г., но за 26 участия на европейски финали има само два трофея: 2025 г. и 1993 г.

Българската следа

В този успех на Германия има и българска следа. Вярно е, че България не успя да се класира за европейското първенство тази година и за последно участвахме в груповата фаза в Грузия през 2022 г. Една българка обаче пренаписа историята на европейските първенства, а уважението, което ФИБА показа към нея, е голяма победа за жените по целия свят.

В неделя вечер в Рига, Елеонора Рангелова се превърна в първата жена – делегат на мъжки финал на европейско първенство в цялата 90-годишна история на надпреварата. Рангелова получи тази чест от ФИБА за зрелищната битка между Германия и Турция в латвийската столица.

На кадем на Германия

Елеонора Рангелова определено носи късмет на Германия. Тя е делегат и във финала на световното първенство през 2023 г. в Манила. Тогава Бундестимът прави немислимото – поваля абсолютния фаворит Сърбия с 83:77 и за първи път в историята на германския баскетбол става шампион на планетата.

Снимка: fiba.basketball

С чувство за изпълнен дълг

След незабравимите спомени на това европейско първенство, Елеонора Рангелова е време да се прибере у дома. Пътят ѝ към този финал в Рига започва още на 22 август, когато тя пристига в столицата на Латвия за предсъстезателен семинар със съдиите на първенството. На 26 август българката се отправя към Катовице, където има наряди за мачове от груповата фаза на европейското. В полския град тя е делегат в 8 двубоя, а във финалната фаза, за която се завръща обратно в Рига – на 4, или на общо 12 за целия Евробаскет.

За статистиката

За Елеонора Рангелова това е трето поредно европейско първенство за мъже, на което ФИБА ѝ гласува доверие като делегат. Винаги досега тя беше достигала като комисар до финалната фаза, но никога преди не ѝ беше давана възможност да изпълнява отговорната си роля в мач за трофея.

Пътят, който Елеонора Рангелова извървява преди да бъде делегат във финала на световното първенство в Манила през 2023 г. и във финала на европейското в Рига, е дълъг. И последователен. Тя има зад гърба си два финала на европейски първенства за жени, както и финал на олимпийските игри в Рио през 2016 г. отново за жени.

Снимка: fiba.basketball

Кариерата на Елеонора Рангелова като водещ делегат във ФИБА е огромен престиж и за Българска федерация по баскетбол, където в момента тя изпълнява длъжността Мениджър международни връзки и специални проекти, а освен това, в продължение на дълги години е и главен юрист на централата.

Българското присъствие на европейското първенство за мъже тази година допълват и двама съдии – Мартин Хорозов и Венцислав Великов, на които бяха поверени част от мачовете в груповата фаза.