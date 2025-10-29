Кошмарът Монако отново застигна Везенков (ВИДЕО)

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, отбеляза 17 точки и овладя 6 борби, но не успя да спаси Олимпиакос от нова загуба срещу Монако.

Гръцкият гранд отстъпи с 87:92 у дома в среща от 7-ия кръг на Евролигата.

Поражението е трето поредно за Олимпиакос от Монако. Предишното беше особено болезнено - с 68:78 в полуфиналите на турнира през миналия сезон. Преди това "червено-белите" паднаха със 77:80 в основната фаза.

"Черната котка" Монако

Тази вечер играта вървеше кош за кош до почивката, на която Олимпиакос водеше с 38:37.

През второто полувреме обаче, воден от звездите си Майк Джеймс и Алфа Диало, отборът от Княжеството натрупа двуцифрен аванс при 64:54. Преднината на гостите се задържи до 84:74.

В края Олимпиакос опита щурм и не беше далеч от изравняването. 20 секунди преди финалната сирена Тайсън Уорд изпусна, а бе останал непокрит на тройката.

Най-резултатен в двубоя с 27 точки стана Диало, а над всички за Олимпиакос беше Тайлър Дорси с 23.

Везенков и компания са пети с 4 победи и 3 загуби, а Монако - седми със същия баланс. Води сензацията Апоел Тел Авив, който срази и Партизан в София в своя мач от кръга. Израелците имат 6 успеха и само едно поражение.

