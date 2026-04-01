"Лъвиците" започват следващия етап от евроквалификациите у дома

Женският национален отбор на България по баскетбол открива втория етап от евроквалификациите с две домакинства.

"Лъвиците" попаднаха в група 10 на тази фаза от пресявките заедно с фаворита Испания, Чехия и Хърватия. Вторият етап също ще се проведе в два игрови прозореца - през ноември тази година и февруари следващата.

Тимът на Таня Гатева приема Хърватия на 11 ноември (сряда), а 3 дни по-късно домакинства на действащия европейски вицешампион Испания. Представителният ни отбор гостува на чехкините на 17-и.

Битки с европейския вицешампион

Вторият игрови прозорец за "лъвиците" започва с гостуване на Хърватия на 10 февруари 2027 г., 3 дни по-късно идва визита на Испания, а на 16-и приемаме Чехия.

Първите два отбора в групата продължават към еврофиналите. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в Белгия, Финландия, Швеция и Литва от 16 до 27 юни 2027 г. Четирите домакина получават директно място на първенството.

Снимка: fiba.basketball

Селекцията на Гатева ще опита да се върне на победния път в пресявките. В предишната фаза "лъвиците" записаха пет поредни успеха - срещу Азербайджан (141:48 и 120:40), Украйна (80:60 и 81:66) и Черна гора (66:62), преди черногорките да вземат реванш със 70:66 в мач без значение.