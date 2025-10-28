Любо Минчев отново треньор на баскетболните национали

Българският национален тим за мъже има нов треньор — Любомир Минчев. Решението беше взето днес по време на заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол. Опитният специалист се завръща на поста, предпочетен пред Стефанос Дедас и Валтер ди Рафаеле.

Минчев ще заеме мястото на Росен Барчовски, който през 2019 г. именно го бе наследил. В края на юни тази година той пое косовския клуб Бора, но наскоро се раздели с него.

Основи на тима

Бившият капитан на България води националния отбор между 2016 и 2019 г. По негово време съставът претърпя промяна в атмосферата и стила на игра, като бяха положени основите на тима, който по-късно достигна до Евробаскет 2022 в Германия, Чехия, Италия и Грузия.

Минчев бе начело на "трикольорите" и в квалификациите за Евробаскет 2017, както и в пресявките за световното първенство през 2019 г. в Китай. 55-годишният софиянец има богата треньорска визитка — бил е начело на Левски, ЛукОйл Академик, Черно море Тича, Берое и косовския Трепча.

Освен това е водил и националните гарнитури на България при юношите до 18 и младежите до 20 години. Сред отличията му се нареждат Купата и Суперкупата на България, трофеят в Балканската лига, както и сребърни и бронзови медали от първенството и турнира за Купата на страната.

В чужбина пък се е окичвал с Купата на Косово и сребро от местното първенство, както и с трофея от Суперкупата на Лига Уника.

Първи тест

Първият голям тест пред Минчев в новия му мандат ще бъдат предварителните квалификации за Евробаскет 2029, който ще се проведе в Испания, Гърция, Словения и Естония.

България попадна в група B заедно с Норвегия и Армения. Първият двубой е на 27 ноември в Ботевград, когато „лъвовете“ ще посрещнат отбора на Армения.

