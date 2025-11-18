НА ЖИВО: Баскетболните "лъвици" излизат за победа и у дома

66:62 - Край на мача!
65:62 - Страхотна драма в Арена Ботевград!
54:56 - Обрат на старта на частта.
Последна четвърт
52:50 - Преди заключителния период.
48:48 - След страхотна тройка на Радостина Христова.
45:46 - Черногорките обърнаха, но "лъвиците" не им позволиха да се откъснат благодарение на кош и фал на Гергана Иванова. Тя е първата с двуцифрен актив за нашите - вече 12 точки.
41:39 - България повежда за първи път в мача! В основата на атаката беше Борислава Христова с красив пас зад гърба.
Трета четвърт
32:36 - Резултатът на полувремето.
24:32 - Два точно изпълнени наказателни удара от Бояна Ковачевич.
24:30 - Съперничките поддържат разликата.
Втора четвърт
18:21 - Борислава Христова вдъхнови отбора с кош и фал. Последва успешна стрелба на Гергана Иванова секунди преди сирената.
14:21 - Черногорките владеят инициативата.
8:10 - Гостите започнаха по-добре.
Първа четвърт
Начало на мача
ПРЕВЮ
Женският национален отбор по баскетбол излиза за нов успех в евроквалификациите, този път на родна земя. След като разгромиха Азербайджан със 141:48 и отнесоха Украйна с 80:60, "лъвиците" ще мерят сили с Черна гора.
Двубоят в Ботевград започва в 19:00 ч. и ще бъде излъчен пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG.
Селекцията на Таня Гатева преследва четвърта поредна победа в пресявките за Евробаскет 2027. Серията започна именно в Ботевград на 9 февруари, когато националките сразиха Унгария с 92:89 след продължение.
При завръщането на тима от Рига, където беше победена Украйна, Гатева сподели, че си е поставила за цел 6 от 6 в групата. Битките в нея продължават с три кръга през месец март.
"Смятам, че ние сме по-стойностният отбор, по-агресивният. И все пак не искам да ги подценявам. Те също имат натурализирана чужденка. Там ще се получи много интересен двубой с Кайла Хилсман, очаквам го. Имат гардове, имат добри крила. Ще стане интересен мач. Вярвам в моя отбор. Стъпка по стъпка", коментира Гатева.
Черногорките навлизат в мача, след като прекъснаха серия от 6 загуби. В последния кръг те разбиха аутсайдера Азербайджан със 104:62.
Следете България - Черна гора с нас тук или гледайте на живо на VOYO.BG.
