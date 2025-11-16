bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Таня Гатева: Вярвам в отбора, стъпка по стъпка (ВИДЕО)

Селекционерът на баскетболистките очаква 6 поредни победи

6 поредни победи е целта пред женския национален отбор на България по баскетбол. Това заяви селекционерът Таня Гатева при завръщането на "лъвиците" от Рига.

В латвийската столица тимът ни отнесе Украйна с 80:60, след като разгроми Азербайджан със 141:48 в квалификациите за Евробаскет 2027.

"Разбира се, че го очаквах. Аз съм дала 6 от 6, така че още не сме си свършили работата. За Азербайджан няма какво да се коментира, защото те са деца, там тепърва ще ги развиват. Няма какъв извод да направя. Просто в този мач вкарахме безумно много, включително и който влезеше от пейката", започна Гатева на Летище Васил Левски.

Преди сблъсъка с Черна гора

"Очаквахме от отбора на Украйна доста по-голяма съпротива. Добре се справихме в защита и успяхме да спрем Ягупова. Тя изобщо не можеше да си помисли откъде да вкара кош"

Таня Гатева: Лидерската позиция ни вдъхновява, но ни задължава

За българките предстои първо домакинство от този етап на евроквалификациите. Те ще посрещнат Черна гора на 18 ноември от 19:00 ч. в Арена Ботевград. Двубоят също ще бъде излъчен ексклузивно на VOYO.BG.

"Смятам, че ние сме по-стойностният отбор, по-агресивният. И все пак не искам да ги подценявам. Те също имат натурализирана чужденка. Там ще се получи много интересен двубой с Кайла Хилсман, очаквам го. Имат гардове, имат добри крила. Ще стане интересен мач. Вярвам в моя отбор. Стъпка по стъпка"

"Само да кажа, че победите вече са 3 поредни, така че нещата са по-сериозни. Нека да свърши този прозорец. Правим програмата за следващия, който е през март. Преди 5-6 години със същите тези момичета влязохме в Дивизия "А". Въпросът е да има надграждане, да държим ниво. Всички трябва да обърнем внимание на женския баскетбол, на всяко ниво в държавата.", каза още Гатева.

