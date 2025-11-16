Таня Гатева: Вярвам в отбора, стъпка по стъпка (ВИДЕО)

6 поредни победи е целта пред женския национален отбор на България по баскетбол. Това заяви селекционерът Таня Гатева при завръщането на "лъвиците" от Рига.
В латвийската столица тимът ни отнесе Украйна с 80:60, след като разгроми Азербайджан със 141:48 в квалификациите за Евробаскет 2027.
"Разбира се, че го очаквах. Аз съм дала 6 от 6, така че още не сме си свършили работата. За Азербайджан няма какво да се коментира, защото те са деца, там тепърва ще ги развиват. Няма какъв извод да направя. Просто в този мач вкарахме безумно много, включително и който влезеше от пейката", започна Гатева на Летище Васил Левски.
"Очаквахме от отбора на Украйна доста по-голяма съпротива. Добре се справихме в защита и успяхме да спрем Ягупова. Тя изобщо не можеше да си помисли откъде да вкара кош"
За българките предстои първо домакинство от този етап на евроквалификациите. Те ще посрещнат Черна гора на 18 ноември от 19:00 ч. в Арена Ботевград. Двубоят също ще бъде излъчен ексклузивно на VOYO.BG.
"Смятам, че ние сме по-стойностният отбор, по-агресивният. И все пак не искам да ги подценявам. Те също имат натурализирана чужденка. Там ще се получи много интересен двубой с Кайла Хилсман, очаквам го. Имат гардове, имат добри крила. Ще стане интересен мач. Вярвам в моя отбор. Стъпка по стъпка"
"Само да кажа, че победите вече са 3 поредни, така че нещата са по-сериозни. Нека да свърши този прозорец. Правим програмата за следващия, който е през март. Преди 5-6 години със същите тези момичета влязохме в Дивизия "А". Въпросът е да има надграждане, да държим ниво. Всички трябва да обърнем внимание на женския баскетбол, на всяко ниво в държавата.", каза още Гатева.
