От учител към ученик, от ученик към учител (ВИДЕО)

„Най-голямата ми гордост е, че онова, което успях да направя за краткия си престой в България преди 15-16 години, не е било напразно. Част от играчите, които тогава бяха с мен в националния отбор, избраха да станат треньори. И в някои от тях всеки ден виждам не просто талант и качества да се превърнат в отлични треньори, но виждам огромно сърце и отдаденост.“

От лятото насам, Пини Гершон многократно повтори тези свои думи. Малцина го чуха, но това не е важно. Важното е, че малкото, които се интересуват от това с какво се занимава легендата в България, вече имат щастието и да попиват дума по дума от Гершон за философията на тази професия. А да бъдеш успешен треньор със звезди е едно, но да откриеш и създадеш звезди от невръстни деца, е съвсем друго.

На 28 и 29 ноември в Ботевград се случиха хубави неща.

Смислени.

Федерацията по баскетбол, съвместно с Пини Гершон, проведе първия по рода си национален камп за развитие на най-талантливите юноши в този спорт у нас. Първите, които имаха привилегията да бъдат „изцедени“ до краен предел от Пини, бяха 18-годишните.

От ученик към учител

„Познавам Пини Гершон от повече от 15 години. Имах щастието да бъда част от мъжкия национален отбор като играч в подготовката за европейското през 2009 г., когато той беше старши треньор. Знаех донякъде какво мога да очаквам и сега, когато вече и аз съм треньор за кампа в Ботевград. Две неща обаче истински ме впечатлиха: Ентусиазмът, с който влизаше във всяка тренировка и енергията, с която заразяваше абсолютно всички около себе си – и нас – треньорите, и всяко повикано за този лагер момче.“

Думите принадлежат на Веселин Веселинов.

През 2009 г. Веско беше част от мъжкия национален отбор, който със старши треньор Пини Гершон се готвеше за участие на европейското първенство в Полша. Веско вече е треньор, работи с деца, помощник е и в мъжкия тим на Черно море Тича, където е част от екипа на друг възпитаник на Пини – Васил Евтимов. Съвместно с Евтимов, Веселинов вече спечели Купата на България и сребърните медали през изминалия сезон в НБЛ с „моряците“, а този сезон вдигна и трофея за Суперкупата.

Веселинов коментира и какво той си е „взел“ със себе си след тези два дни и четири тренировки с 18-годишните, съвместно с Пини Гершон на кампа в Ботевград:

В името на децата

„Начинът, по който Пини говори с децата: Едновременно изгражда между себе си и тях доверие, вдъхва им едновременно и вяра, и самочувствие, че няма невъзможни неща, че няма граници на това, което биха могли да постигнат, ако наистина са готови да се посветят изцяло на баскетбола. Този начин на комуникация също ме впечатли силно.“

Веселинов, който ще има отговорната задача да поведе националния отбор по 18-годишна възраст на Европейското първенство в Дивизия А догодина, е категоричен, че влиянието на Гершон върху подрастващите, е също толкова силно и върху самите треньори, които ще имат щастието и привилегията да се учат от него по време на камповете:

„Това е върховна мотивация и за мен, и за моите колеги. Разбира се, че няма как за два дни и за четири тренировки да научим всичко, това е дълъг път, но е факт, че Пини заразява, пали искрата и в нас, обяснява на човешки език, че това е професия, в която непрестанно се учиш и че не трябва да се страхуваш да опитваш различни нища, да експериментираш, дори и да сбъркаш. Да го чуеш от личност като него, е безценно. От огромно значение е някой като Пини да застане до млад треньор, да го мотивира, да го накара да повярва в себе си. Тази сила, която ни дава като ментор, това не може да се научи никъде.“

Дисциплина и постоянство

А ако трябва да избере две неща, които Пини Гершон е предал и на младоците до 18-годишна възраст, и на треньорите по време на кампа в Ботевград? Попитахме Веско Веселинов кои две неща би посочил. Ето какъв отговор ни даде:

„Дисциплина. И постоянство. Едното стана ясно от първия миг на кампа. Другото Пини не спря да го повтаря и на момчетата от отбора, и на нас – треньорите през цялото време. Човек, за да успее трябва да бъде отдаден. Да бъде посветен на това, в което иска да бъде най-добър. И ако го осъзнае, няма какво да го спре.“

Снимка: Lap.bg

Кой е Веселин Веселинов?

Роден на 16 февруари 1983 г. в София. Играе баскетбол в Славия, Буба, в колежанската лига на САЩ за университета на Западна Вирджиния, а най-големите му успехи идват след дипломирането и завръщането в България, когато става част първоначално от Лукойл Академик, а впоследствие и от Левски Лукойл. Веселинов печели 6 титли и 3 купи с Лукойл, като за кратко играе зад граница: В румънския Тимишоара и в швейцарския Люцерн.

Какво предстои на 18-годишните?

Следващата среща на 18-годишните национали и техните треньори на терена с Пини Гершон се очаква да бъде около Коледа и Нова година. За тогава се планиран камп №2 с този набор от федерацеята и Гершон. Именно 18-годишните са в Дивизия А на ФИБА, като Европейското първенство в тази възраст, за което се готвят Веско Веселинов и младоците е в Трентино, Италия и се открива на 26 юли.