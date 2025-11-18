С мисъл за Евробаскет 2027: Българките продължават мечтата (ВИДЕО)

Отново е време за голям баскетбол! Женският ни национален отбор ще изиграе третия си мач от квалификациите за европейското първенство през 2027 г. Мачът с Черна гора в "Арена Ботевград" е днес от 19:00 ч.

Може да гледате представянето на момичетата на Таня Гатева ексклузивно и само на онлайн платформата ни VOYO.BG!

До момента българките са с безупречен баланс - две победи от два мача. 141:48 срещу Азербайджан в Баку и 80:60 срещу Украйна в Рига.

История

"Лъвиците" са европейски шампионки от 1958 г. в Полша! Освен това имаме 5 сребърни (1960, 1964, 1972, 1983, 1985) и 4 бронзови медала (1954, 1962, 1976, 1989) от първенства на Стария континент!

Отборът ни обаче не е играл на европейски финали от 1993 г., когато завърши шести в крайното класиране!

Форматът

В групата си родните националки са заедно с Азербайджан, Украйна и Черна гора. Те ще играят с всеки един от тях на разменени домакинства - през ноември 2025 и през март 2026 г.

Първите два отбора в групата продължават към втория кръг на квалификациите. Третия също има шанс да попадне там, ако е сред трите с най-добри показатели.

Единствените сигурни отбори за европейското са тези на страните домакини - Литва, Белгия, Финландия и Швеция.

Напред, момич ета!

Гледайте ги днес, 18 ноември, от 19:00 ч. пряко и единствено на онлайн платформата ни VOYO.BG!

