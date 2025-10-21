Шаран, пъстърва, сом – така представиха Черно море в Самоков!

Нещо невиждано се случи в българския баскетбол! Мачът между Рилски спортист и Черно море Тича в Самоков се превърна в цирк, след като по таблото в зала „Арена СамЕлион“ имената на гостуващите играчи бяха заменени с... различни видове риби!

Вместо имената на състезателите на варненския тим, публиката видя на таблото - „шаран“, „пъстърва“, „сом“ и други морски обитатели. Публиката първо помисли, че това е някаква шега, но скоро скандалът гръмна — и то в национален мащаб!

Малко след края на мача ръководството на Рилски спортист се извини публично, след като инцидентът предизвика гневна реакция в лагера на „моряците“.

Президентът на клуба, инж. Петър Георгиев, заяви, че „неуместната шега“ била дело на служител, който вече е санкциониран. „Това по никакъв начин не отразява нашите ценности и уважението ни към съперниците“, пише в официалното изявление на самоковци. Но феновете не пропуснаха да залеят социалните мрежи с подигравателни мемета и коментари.

Рилски победи с 96:84, но след случилото се, резултатът остана на заден план...

Снимка: Sportal

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK