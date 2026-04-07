bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

След Мартенската лудост: Гавалюгов търси ново предизвикателство в САЩ

Благодаря за дома и спомените, пише българският баскетболист

Instagram

Юношеският национал на България Александър Гавалюгов обяви, че приключва своето участие в отбора на Санта Клара и ще потърси ново предизвикателство в колежанското първенство на САЩ.

Новината той сподели лично в своя Instagram профил, като благодари на клуба, съотборниците и феновете за подкрепата през изминалия сезон.

Снимка: Instagram

„Санта Клара винаги ще има специално място в сърцето ми. Благодаря за дома, спомените и всички моменти на игрището,“ написа Гавалюгов.

"След много размисъл реших да вляза в трансферния портал, за да продължа моя път. Това не беше лесно решение, но се доверявам на Божия план и съм развълнуван за това, което предстои.

Санта Клара винаги ще има специално място в сърцето ми“, написа той.

През сезон 2025/26 Гавалюгов се утвърди като основна фигура за Бронкос, помогнал на отбора да се класира за първи път от 30 години в Мартенската лудост.

Снимка: Instagram

„В първия кръг обаче тимът отпадна, но българският гард бе включен в Идеалната петица на финалите в West Coast Conference. Средните му показатели за сезона показват стабилно представяне: 9.0 точки, 1.9 борби и 2.7 асистенции на мач за общо 35 двубоя.

Силен Гавалюгов не стигна на Санта Клара в Мартенската лудост

Преди Санта Клара, 20-годишният Гавалюгов игра във Виланова, а неговият баскетболен път започва в родния Балкан, където печели две титли в НБЛ. Той има опит и в Академията на НБА в Австралия, както и във втория отбор на Балкан, което му осигури солидна база за международната му кариера.

17 000 души и един българин в Мартенската лудост: Гавалюгов ексклузивно пред bTV (ВИДЕО)
 
Тагове:

сащ колеж клуб първенство Санта Клара Александър Гавалюгов Instagram профил трансферен портал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

НА ЖИВО: Григор Димитров - Томас Мартин Ечевери - 4:6, 5:1

"Кристиано Роналдо ще плаче на световното"
Реал Мадрид - Байерн Мюнхен: Най-ожесточеното съперничество (АНКЕТА)

Реал Мадрид - Байерн Мюнхен: Най-ожесточеното съперничество (АНКЕТА)
Арсенал излиза да се отсрами в Шампионската лига

Арсенал излиза да се отсрами в Шампионската лига
Агентът на Винисиус: Той не е доволен, че е трети по пари

Агентът на Винисиус: Той не е доволен, че е трети по пари

Последни новини

Драма във Враца: 15-годишен борец е със счупена шия (ВИДЕО)

Драма във Враца: 15-годишен борец е със счупена шия (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV