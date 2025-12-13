Толкова много обичаше баскетбола, че имаше клауза за „любов към играта“

Майкъл Джордан обичаше баскетбола така, както малцина обичат нещо в живота си. Любовта му към играта беше толкова силна, че в първия му договор с Чикаго Булс през 1984 г. беше вписана клауза, наречена „любов към играта“ – нещо изключително рядко в света на НБА.

Докато повечето играчи бяха ограничени да играят извън Лигата, за да се пазят от контузии, въздушния настояваше да има свободата да излиза на игрището, когато и където пожелае.

Не ставаше въпрос за пари или реклама – той просто обичаше играта

Клаузата му даваше право да хване оранжевата топка без разрешение.

"Когато беше новобранец, в договора му беше вмъкната клауза, която дотогава не съществуваше; нарекохме я „любовта към играта“. По принцип тази клауза му позволяваше да играе баскетбол, когато пожелае. Стандартният договор на НБА гласи, че ако искаш да играеш демонстративен мач или нещо подобно, трябва да получиш одобрението на отбора.

ой искаше само едно нещо - тази клауза, която помоли да напише: „Мога да играя баскетбол, когато пожелая. Не е нужно да моля никого“. И това наистина беше той - той обичаше да играе баскетбол", разказва Сам Смит - член на Залата на славата.

Любов като никоя друга

Четири години по-късно, когато подписа нов осемгодишен контракт за рекордните тогава 25 милиона долара, клаузата беше премахната – отбраната на франчайза надделя над свободния му дух. Но любовта на Майкъл към баскетбола никога не беше ограничена.

През кариерата си той изигра всичките 82 мача в един сезон цели осем пъти, спечели шест шампионски титли с Булс, шест пъти беше MVP на финалите, пет пъти MVP на редовния сезон, десет пъти реализатор №1 в НБА.

И въпреки всички тези отличия, истинската награда за него винаги е била проста: да се чувства жив на игрището, да играе играта, която обичаше.

За Майкъл Джордан баскетболът беше всичко - въздух, вода, любов, страст, начин на живот... и малцина могат да разберат какво означава това!

