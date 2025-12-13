bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Толкова много обичаше баскетбола, че имаше клауза за „любов към играта“

Историята зад договора на Майкъл Джордан

Толкова много обичаше баскетбола, че имаше клауза за „любов към играта“
Getty Images

Майкъл Джордан обичаше баскетбола така, както малцина обичат нещо в живота си. Любовта му към играта беше толкова силна, че в първия му договор с Чикаго Булс през 1984 г. беше вписана клауза, наречена „любов към играта“ – нещо изключително рядко в света на НБА.

Докато повечето играчи бяха ограничени да играят извън Лигата, за да се пазят от контузии, въздушния настояваше да има свободата да излиза на игрището, когато и където пожелае.

Не ставаше въпрос за пари или реклама – той просто обичаше играта

Клаузата му даваше право да хване оранжевата топка без разрешение.

Снимка: Getty Images / iStock

"Когато беше новобранец, в договора му беше вмъкната клауза, която дотогава не съществуваше; нарекохме я „любовта към играта“. По принцип тази клауза му позволяваше да играе баскетбол, когато пожелае. Стандартният договор на НБА гласи, че ако искаш да играеш демонстративен мач или нещо подобно, трябва да получиш одобрението на отбора.

ой искаше само едно нещо - тази клауза, която помоли да напише: „Мога да играя баскетбол, когато пожелая. Не е нужно да моля никого“. И това наистина беше той - той обичаше да играе баскетбол", разказва Сам Смит - член на Залата на славата.

Любов като никоя друга

Четири години по-късно, когато подписа нов осемгодишен контракт за рекордните тогава 25 милиона долара, клаузата беше премахната – отбраната на франчайза надделя над свободния му дух. Но любовта на Майкъл към баскетбола никога не беше ограничена.

Снимка: Getty Images

През кариерата си той изигра всичките 82 мача в един сезон цели осем пъти, спечели шест шампионски титли с Булс, шест пъти беше MVP на финалите, пет пъти MVP на редовния сезон, десет пъти реализатор №1 в НБА.

Майкъл Джордан изуми с бакшиш в гръцки ресторант

И въпреки всички тези отличия, истинската награда за него винаги е била проста: да се чувства жив на игрището, да играе играта, която обичаше.

За Майкъл Джордан баскетболът беше всичко - въздух, вода, любов, страст, начин на живот... и малцина могат да разберат какво означава това!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Лука Дончич, дами и господа!
Тагове:

сащ пари любов договор нба майкъл джордан чикаго булс магия клауза оранжева топка

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

17 милиона дълг: Васил Божков каза последната си дума!

17 милиона дълг: Васил Божков каза последната си дума!
Гасиев върна пояса на Кобрата (ВИДЕО)

Гасиев върна пояса на Кобрата (ВИДЕО)
Четири красавици около Новак Джокович притесниха Сърбия

Четири красавици около Новак Джокович притесниха Сърбия

Ули Вегнер пред bTV: България трябва да се гордее с Кубрат (ВИДЕО)

Ули Вегнер пред bTV: България трябва да се гордее с Кубрат (ВИДЕО)
Когато един страда, всички играят за него – силният жест на Симеон Николов

Когато един страда, всички играят за него – силният жест на Симеон Николов

Последни новини

Скандалът се разраства! Без Аржентина на световното първенство!?

Скандалът се разраства! Без Аржентина на световното първенство!?
Неймар и едно обещание, което промени живот (ВИДЕО)

Неймар и едно обещание, което промени живот (ВИДЕО)
Когато един страда, всички играят за него – силният жест на Симеон Николов

Когато един страда, всички играят за него – силният жест на Симеон Николов
17 милиона дълг: Васил Божков каза последната си дума!

17 милиона дълг: Васил Божков каза последната си дума!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV