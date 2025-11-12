bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Везенков и Олимпакос неумолими срещу Жалгирис

Трети са втори в Евролигата

Везенков и Олимпакос неумолими срещу Жалгирис
Александър Везенков и Олимпиакос вече са трети в Евролигата след убедителна победа с 95:78 над ЖалгирисТотална доминация за тима от Пирея в цялата среща и изключителен мач в нападение за Тайлър Дорси се оказаха ключови. Гардът отбеляза 30 точки за 26 минути игра.

Спортист 1 на България за 2022 и 2023 г. също беше стабилен на паркета, като добави 14 точки, 8 борби и 2 асистенции за успеха.

Мачът

В Двореца на Мира и Приятелството“ в Пирея домакините започнаха вихрено и след първата четвърт вече водеха с 28:14. До почивката гърците запазиха контрола върху играта и се оттеглиха с комфортна преднина от 14 точки (50:36).

Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)

В третата част четата на Йоргос Барцокас продължи да доминира, като преднината достигна 21 точки (74:53). Последната четвърт премина спокойно и срещата практически се доиграваше, при крайното 95:78 в полза на гръцкия тим.

>За литовците Силвен Франсиско се отличи с 15 точки, а Моузес Райт приключи с 13.

Рекорд! България вкара 141 точки на Азербайджан! (ВИДЕО)

