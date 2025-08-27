Везенков ще бъде на линия за старта на Олимпиакос

Голямата ни баскетболна звезда Александър Везенков ще бъде готов за началото на сезона и дори се включи в първата тренировка на клубния си Олимпиакос.

Тежкото ни крило се възстановява от контузия, която му попречи да играе в предварителните квалификации на националния отбор по баскетбол за световното първенство в Катар през 2027 г.

"Това беше третата ми контузия за година и половина на същия крак, така че изискваше малко повече внимание. Работихме много добре с хората от щаба, така че ще бъда готов за първия официален мач за сезона", каза Везенков за официалния сайт на Олимпиакос.

Снимка: Reuters

Новият сезон

"Мисля, че всички очакваме с нетърпение новия сезон. Лятото беше страхотно, работихме много, всеки самостоятелно със собствените си тренировки. Когато сезонът започне, всички искаме да влезем в ритъма на мачовете. Пожелавам на отбора си здраве - това е най-важното - и всичко останало ще дойде", коментира звездата на Олимпиакос.

Попитан за Евролигата и по-конкретно, плейофите и Финалната четворка, българинът заяви: "Да говорим сега за това какво ще се случи през април или май няма смисъл. Искаме да играем добър баскетбол, да печелим и да сме здрави. Да работим здраво."

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK