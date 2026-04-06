НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 124: Каквото посееш, това ще пожънеш!

След грешната стъпка на Левски срещу Добруджа

След като националният тим по футбол покори Океания, е време да погледнем в паничката на... първенството. 

Измина един кръг от Първа лига, който завърза още повече интригата. 

Драмата бе в Златна Добруджа, където Левски игра срещу домакините от Добрич. 

В последните минути

След като за 90 минути двата тима си размениха по един гол, дойде време за продълженията. 

Първо Левски поведе за 2:1! Но мачът не свърши! 

Снимка: Lap.bg

В крайна сметка Ивайло Михайлов оформи крайното 2:2 с поразителна тупалка, достойна за награда! 

След мача Хулио Веласкес и Ясен Петров се сдърпаха, а треньорът на Левски каза, че теренът в Добрич не е бил на ниво.

Класирането

В същото време Лудогорец победи ЦСКА 1948, а ЦСКА се справи с Берое. В Стара Загора скандалът беше заради претенции за неотсъдена дузпа. 

В класирането води Левски с 66 точки. Лудогорец е с 59, ЦСКА 1948 - с 53, а ЦСКА - с 52.

Как ще се развие шампионата? Чакаме мненията ви в "Спортен нюзрум" в 13:00 ч. в нашия канал ва Youtube! 

левски цска берое добруджа лудогорец ЦСКА 1948 Спортен нюзрум

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)

Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)
Добруджа не се предаде - удържа 2:2 с Левски!

Добруджа не се предаде - удържа 2:2 с Левски!
Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп

Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп
Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948

Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948
Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)

Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)

Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)

Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)
Откриха го: 14-годишният

Откриха го: 14-годишният "крадец" ли класира Босна и Херцеговина на световно?
Докато други се съдят, Гатузо направи обратното

Докато други се съдят, Гатузо направи обратното
Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп

Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп
