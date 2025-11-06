1:124 и още дишат! Отбор от Сливенско си търси футболисти във Facebook

Ако имаше категория в “Гинес” за най-упорит отбор, който отказва да се предаде въпреки всичко, ФК Златните войводи от село Злати войвода щяха вече да са с медал.

След едва 7 мача в “А” областна група – зона Сливен, героите в жълто могат да се похвалят с внушителна голова разлика 1:124. Да, правилно - общо един отбелязан, сто двадесет и четири получени. Но както казват самите те – “не сме на дъното, просто още не сме започнали да копаем нагоре.”

Загубиха с 1:34 от Сливен

Миналия уикенд “войводите” записаха историческо 1:34 срещу бившия елитен Сливен – резултат, който звучи повече като от хандбал, отколкото от футбол. Преди това – 0:11 от Аполон и 0:20 от Самуил. Ако не друго, поне статистиците са във възторг.

Въпреки всичко, на страницата на отбора не липсва дух:

“На дъното сме, но не се отказваме! ФК “Златните войводи” набира футболисти за мъжкия отбор. Търсим хора с хъс и сърце, не само с умения.”

И това е може би най-истинската победа – да продължиш да вярваш, когато резултатът от таблото казва друго. А ако все пак някой ден Златните войводи обърнат серията, обещаваме да им пишем нов рекорд – този път за най-вдъхновяващо възраждане в аматьорския футбол.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK