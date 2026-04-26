4:2 и празник в Стара Загора – юбилеят на Берое събра звезди (ВИДЕО)

В Стара Загора футболът отново събра поколения – с емоция, спомени и гордост. Две годишнини – 110 години от създаването и 40 години от шампионската титла през 1986-а – бяха отбелязани по впечатляващ начин.

Двата отбор - „Берое – шампиони“ и „Легенди на България“ буквално върнаха времето назад. Победата заслужиха домакините с 4:2.

На терена отново стъпиха героите от 1986 година – хората, които написаха златната страница на клуба. До тях – новите поколения, опитвайки се да носят същия дух. А от другата страна – имена, които всеки български фен разпознава и уважава.

Сред гостите бяха фигури като Наско Сираков, Емил Костадинов, Ивко Ганчев и Стойчо Младенов, а символичните отбори бяха водени от легендите Христо Бонев и Георги Василев.

„Преди 40 години го направихме с желание и вяра“, каза капитанът Теньо Минчев.

Автор: Светослав Стоянов

Снимки: Facebook/Zara Live