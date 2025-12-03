Христо Янев с разтърсващо послание: Три легенди се нуждаят от България!

Треньорът на ЦСКА Христо Янев отправи силно послание след победата с 2:1 над Локомотив Пловдив. Специалистът говори за здравословните проблеми на Любослав Пенев, Борислав Михайлов и Петър Хубчев.
„Така трябва да бъде, да сме смирени като хора. Аз лично мога да кажа само хубави неща за Бат'Любо. Бил ми е президент, треньор, имал съм късмета да играя с него, взимал съм най-доброто от него.
Най важното е характера, който ни е предал, сега да го използва“, сподели Янев.
„Като общество имаме нужда от такива личности – и Михайлов, и Хубчев... Това са хора, които са ни мотивирали и са ни давали надежда за това, което са ни давали като младо поколение. Трябва като хора да направим нещо в тяхна подкрепа, да се обединим и ако можем да помогнем, да го направим“, добави Христо Янев.
ЦСКА записа седма поредна победа след късна драма на Националния стадион "Васил Левски".
Леандро Годой отново бе героят за "червените", отбелязвайки и двата гола за победата, вторият от дузпа в добавеното време на мача.
Аржентинецът откри резултата преди почивката, а шест минути преди края Хуан Переа изравни за Локомотив Пловдив. В 90+5 мин. реферът Димитър Димитров отсъди дузпа за ЦСКА, която Кошмара превърна в гол, негов десети от началото на сезона.
Отборът на Христо Янев се изкачи на трето място в Първа лига с 31 точки, на пет точки от втория ЦСКА 1948 и на десет от лидера Левски, който има и мач по-малко.
Двата отбора излязоха на терена със специални фланелки "Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач!" в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване.
В 9' символично играта без спряна за кратко, а феновете на двата отбора ръкопляскаха и скандираха името на Ел Голеадор в знак на съпричасност.
