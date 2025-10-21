Един от шефовете на Левски подкрепи Светослав Вуцов, който бе атакуван от феновете на Черно море в неделя. Стражът ги ядоса с радостта си, а след това отвърна с поклон на обидите и освиркванията по свой адрес. "Сините" си тръгнаха от Варна с трите точки, след като спечелиха с 3:1.

„90 минути обиди и провокации. И един поклон. Не е учебник по етика, но е реакция на млад човек под обстрел. Трофеи не се печелят с наведена глава. Трябват гръбнак, самочувствие и любимото ми – доза арогантност. Никога да не позволяваш да те тъпчат. Пълна подкрепа!“, написа Климент Йончев, който е директор „Комуникации“ на „Герена“.

По-късно днес ръководството на Левски ще се срещне президента на БФС Георги Иванов в "Бояна" по казуса с Вуцов и напрежението в националния отбор. От страна на "сините" се очаква да присъстват мажоритарният собственик Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров, а БФС ще е представен от президента Георги Иванов. Поканени са и Вуцов, както и селекционерът на България Александър Димитров.

Стражът се оттегли от националния отбор след мача срещу Испания заради психологически натиск. Вчера той получи подкрепа и от Асоциацията на българските футболисти.

