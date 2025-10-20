Аладин си има джин, Левски си има Мустафа (ВИДЕО)

Левски продължава да е лидер в класирането на първенството! "Сините" имат 3 точки преднина пред Лудогорец, а със съществен принос за това е нападателят Мустафа Сангаре.
Националът на Мали вкара два гола и при обрата за победата с 3:1 на Левски над Черно море.
Той се разписа преди това и срещу Берое и Ботев Пловдив.
Изглежда, че Сангаре е своеобразен джин - дух, който изпълнява желания, като на Аладин.
В "Спортен нюзрум" нямахме вълшебна лампа, но и чайникът свърши работа, за да онагледим положението.
"Мустафа Сангаре се намира в страхотна форма в последните седмици и вкарва голове за Левски. Така дава възможност на "сините" да са първите в класирането. Затова решихме да го изобразим като джин"
"Вчера обраха "Лувъра", затова нямаме вълшебна лампа"
Това си казахме в студиото.
Мустафа Сангаре има 6 попадения за Левски в елита през този сезон. Той е вкарвал още на Монтана и Септември.
Иначе високият нападател пристигна на стадион "Георги Аспарухов" през юли 2024 г. За тима той има 15 гола в 52 мача.
