Аладин си има джин, Левски си има Мустафа (ВИДЕО)

Големият герой за Левски

Аладин си има джин, Левски си има Мустафа (ВИДЕО)

Левски продължава да е лидер в класирането на първенството! "Сините" имат 3 точки преднина пред Лудогорец, а със съществен принос за това е нападателят Мустафа Сангаре.

Националът на Мали вкара два гола и при обрата за победата с 3:1 на Левски над Черно море.

Той се разписа преди това и срещу Берое и Ботев Пловдив.

Вълшебната лампа

Изглежда, че Сангаре е своеобразен джин - дух, който изпълнява желания, като на Аладин.

В "Спортен нюзрум" нямахме вълшебна лампа, но и чайникът свърши работа, за да онагледим положението. 

Снимка: Lap.bg

"Мустафа Сангаре се намира в страхотна форма в последните седмици и вкарва голове за Левски. Така дава възможност на "сините" да са първите в класирането. Затова решихме да го изобразим като джин"

"Вчера обраха "Лувъра", затова нямаме вълшебна лампа"

Това си казахме в студиото. 

Спортен нюзрум, еп. 83: Свети Хулио, орелоубиец

Головете

Мустафа Сангаре има 6 попадения за Левски в елита през този сезон. Той е вкарвал още на Монтана и Септември. 

Иначе високият нападател пристигна на стадион "Георги Аспарухов" през юли 2024 г. За тима той има 15 гола в 52 мача.

