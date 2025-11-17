Александър Димитров: Автоголовете идват от напрежението (ВИДЕО)

Селекционерът Александър Димитров призова футболните национали да бъдат оставени на спокойствие преди последния им шанс да избегнат завършване на световните квалификации с 0 точки. Според него автоголовете в последните 3 мача идват от напрежението.

Утре от 21:45 ч. България посреща Грузия в шестия кръг от пресявките за мондиала в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.

"Искам да се върна няколко часа назад, на мача с Турция. Отчетохме една по-добра игра, но спорна дузпа повлия на крайния резултат, и пореден автогол. Наясно сме срещу какъв отбор се изправихме, но отношението и поведението на играчите беше много добро, това искаме да виждаме. Моля да бъдем оставени на спокойствие, по-точно играчите. Тези автоголове са породени и от напрежението, което има. Ясно е, че работим под напрежение, но нека то да бъде върху мен, а не върху играчите", коментира Димитров на официалната си пресконференция преди двубоя.

Снимка: Reuters

Без Чернев сред титулярите

"Най-хубавото нещо е стадионът да е пълен и феновете да ни подкрепят - имаше много испански и турски фенове, когато играхме във Валядолид и Бурса. Надявам се с нашата работа да подобрим представянето и резултатите си и с това да върнем феновете на стадиона. Статистиката? Тя е хубаво нещо, но тя е в миналото. Грузия има много добри и класни футболисти, срещу които трябва да се изправим и да вземем максимума. Ще направим всичко възможно да излезем с чест в тези квалификации, поехме отбора в много труден момент. Ще се раздадем и ще искаме максимума, особено щом играем вкъщи"

Снимка: Reuters

"Идвайки насам мислех какво да отговоря за Атанас Чернев. Рядко изкарвам неща от кухнята. Утре ще го запазя. Има нужда да бъде запазен, говорих с него. На всеки може да се случи. Той няма да загуби доверието ми, заслужава да получи подкрепа от футболната общественост. Колкото и да се изолираме, и до нас достигат разни неща. Той е момче с перспектива. Най-вероятно той няма да започне. Днес е голяма дата за българския футбол. Искаме да се доближим до онези успехи. Изкарахме в кои отбори играеха българските футболисти през 1993 година. Когато играят футболистите ни пак в такива отбори, тогава можем да мечтаем за ново американско лято. Опитваме се вдъхнем увереност на момчетата по всякакъв начин. Те имат нужда от подкрепа"

"Индивидуалната класа е много важна, разбира се. Отборната игра също, това не е One man Show. Когато има подкрепа и играчите и треньорите дават всичко от себе си, тогава можем да видим позитивен пример. Всеобщото мнение е, че има промяна в агресията и поведението на играчите. Не е през целия мач, трябва да продължим да работим. Но има и странични фактори - дузпата за Турция, автогола, такива неща влияят. Работим по контролите през март, внимателно трябва да изберем съперниците, този отбор трябва да спре да губи и да започне да печели. Ще търсим съперници, срещу които да върнем увереността на играчите.", каза още треньорът.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK