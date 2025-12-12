Асен Митков с първи думи след скандалния тормоз

Футболистът на Левски Асен Митков с първи думи след грозната проява на фенове на тима.

След мача със Славия 20-годишият играч бе остро критикуван, като привърженици публикуваха видео в социалните мрежи, в което горят негова снимка и използват обиден и вулгарен език по негов адрес.

Тази проява предизвика остра реакция.

Думите на Митков

Футболистът получи подкрепа от други привърженици, както и от клуба си.

Против подобни прояви на омраза се обявиха и от Българския футболен съюз и Асоциацията на българските футболисти.

Митков използва личния си профил, за да им благодари.

"Благодаря на ПФК „Левски“ и на многото привърженици на отбора, които застанаха безрезервно зад мен и ми засвидетелстваха пълната си подкрепа! Благодаря също на Българския футболен съюз (БФС) и на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) за оказаното съдействие и подкрепа.", пише младият футболист.

Подкрепата

Митков бе критикуван заради грешки в последните мачове, в които участва, в това число загубите на Левски от Славия и ЦСКА.

Той премина в школата на Левски от тази на Ботев Пловдив през 2019 г. През настоящия сезон той има 18 мача за Левски, в които направи 2 асистенции.

Снимка: Lap.bg

Младият футболист, който носи капитанската лента на националния тим до 21 години, пропусна последният мач на Левски - победата над Витоша Бистрица на осминафинал в турнира за Купата на България. Треньорът Хулио Веласкес обяви, че става дума за контузия.

