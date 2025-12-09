bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Неприятни разкрития за тормоза над Асен Митков

Много грозни постъпки

Левски може да загуби един от най-талантливите си играчи, ако не се вземат спешни мерки. Асен Митков е станал жертва на жесток тормоз от страна на фенове на тима, които са го нарочили за грешник номер 1 на Герена“.

Бившият играч на тима Андриан Краев показа какви клипове получава Асен, с когото деляха една съблекалня до лятото на 2024 година. На един от тях фенове палят снимка на Митков и го призовават да се откаже от футбола.

Снимка: Lap.bg

Тормозът

Мач Телеграф“ твърди, че това отношение към Асен не е от вчера. Този процес продължавал около 2 месеца. Първо се започнало със съобщения в социалните мрежи. Повечето от тях гласели - Няма ли да се откажеш?“, Време ти е да спреш с футбола“. Те идвали от хора, които са му приятели“ или го следват в социалните мрежи.

Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!

Първоначално Асен не се впечатлил и обявил, че това няма да му окаже влияние. И за известно време започнал директно да трие написаното, без да му обръща внимание. Троловете обаче се усетили и стартирали Фаза 2 на своята дейност. И започнали да му се обаждат през социалните мрежи през нощта. На никой не му е приятно да го търсят в 3 часа, после в 5. Отсреща да са някакви пияни хора. Сещате се“, твърдят запознатите с проблемите на Асен.

Капитанът на младежкия национален отбор дори предвидливо изключил за един ден телефона си след загубата с 0:1 от ЦСКА, когато още на стадион Васил Левски“ дочул неприятни подвиквания по свой адрес, след като той и съотборниците му се строиха пред феновете в Сектор Б, за да им се извинят за издънката. Това обаче не помогнало с нищо.

Снимка: Lap.bg

При включването на устройството Митков бил залят от истински водопад от обиди. И този път не успял да ги отхвърли с лека ръка.

Човек трудно може да издържи в такава ситуация. Особено, когато няма видима причина да 6ъде атакуван толкова грозно“, категорични са близките му.

Феновете в потрес: Автогол и хаос, Славия наказа Левски!

Това обаче е било капка в морето в сравнение с нещата, които са се изсипали върху него след поражението с 0:2 от Славия. Още по време на самата среща феновете на Левски започнаха да освиркват играча и да скандират да се маха. И този път Асен обявил, че не може да издържа повече на този тормоз. Въпреки това, Хулио Веласкес застана зад него и го включи в групата за двубоя срещу Спартак Варна, за да му даде кураж.

Асен Митков

Асен Митков преминава в школата на Левски от тази на Ботев Пловдив през 2000 г. 

Снимка: Lap.bg

Той е смятан за един от най-обещаващите млади таланти у нас, като дори носи капитанската лента на националният тим до 21 години. През настоящия сезон той има 18 мача за Левски, в които направи 2 асистенции.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

футбол левски фенове тормоз заплахи асен митков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кобрата пред bTV от Дубай: Ще се кача на ринга и ще победя! (ВИДЕО)

Кобрата пред bTV от Дубай: Ще се кача на ринга и ще победя! (ВИДЕО)
Атлетико Мадрид се изправя срещу най-неудобния си съперник

Атлетико Мадрид се изправя срещу най-неудобния си съперник
Да се прибереш с такси след тренировка с Пини Гершон (ВИДЕО)

Да се прибереш с такси след тренировка с Пини Гершон (ВИДЕО)
Славия препъна и Лудогорец

Славия препъна и Лудогорец

Последни новини

Айнтрахт пак се готви за сензация срещу Барселона!

Айнтрахт пак се готви за сензация срещу Барселона!
Атлетико Мадрид се изправя срещу най-неудобния си съперник

Атлетико Мадрид се изправя срещу най-неудобния си съперник
Прибраха се с медали, мечтаят за още (ВИДЕО)

Прибраха се с медали, мечтаят за още (ВИДЕО)
Радев прие Насар и заяви: Спортните успехи обединяват нацията

Радев прие Насар и заяви: Спортните успехи обединяват нацията
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV