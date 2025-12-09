Неприятни разкрития за тормоза над Асен Митков

Левски може да загуби един от най-талантливите си играчи, ако не се вземат спешни мерки. Асен Митков е станал жертва на жесток тормоз от страна на фенове на тима, които са го нарочили за грешник номер 1 на „Герена“.

Бившият играч на тима Андриан Краев показа какви клипове получава Асен, с когото деляха една съблекалня до лятото на 2024 година. На един от тях фенове палят снимка на Митков и го призовават да се откаже от футбола.

Снимка: Lap.bg

Тормозът

„Мач Телеграф“ твърди, че това отношение към Асен не е от вчера. Този процес продължавал около 2 месеца. Първо се започнало със съобщения в социалните мрежи. Повечето от тях гласели - „Няма ли да се откажеш?“, „Време ти е да спреш с футбола“. Те идвали от хора, които са му „приятели“ или го следват в социалните мрежи.

Първоначално Асен не се впечатлил и обявил, че това няма да му окаже влияние. И за известно време започнал директно да трие написаното, без да му обръща внимание. Троловете обаче се усетили и стартирали Фаза 2 на своята дейност. И започнали да му се обаждат през социалните мрежи през нощта. „На никой не му е приятно да го търсят в 3 часа, после в 5. Отсреща да са някакви пияни хора. Сещате се“, твърдят запознатите с проблемите на Асен.

Капитанът на младежкия национален отбор дори предвидливо изключил за един ден телефона си след загубата с 0:1 от ЦСКА, когато още на стадион „Васил Левски“ дочул неприятни подвиквания по свой адрес, след като той и съотборниците му се строиха пред феновете в Сектор Б, за да им се извинят за издънката. Това обаче не помогнало с нищо.

Снимка: Lap.bg

При включването на устройството Митков бил залят от истински водопад от обиди. И този път не успял да ги отхвърли с лека ръка.

„Човек трудно може да издържи в такава ситуация. Особено, когато няма видима причина да 6ъде атакуван толкова грозно“, категорични са близките му.

Това обаче е било капка в морето в сравнение с нещата, които са се изсипали върху него след поражението с 0:2 от Славия. Още по време на самата среща феновете на Левски започнаха да освиркват играча и да скандират да се маха. И този път Асен обявил, че не може да издържа повече на този тормоз. Въпреки това, Хулио Веласкес застана зад него и го включи в групата за двубоя срещу Спартак Варна, за да му даде кураж.

Асен Митков

Асен Митков преминава в школата на Левски от тази на Ботев Пловдив през 2000 г.

Снимка: Lap.bg

Той е смятан за един от най-обещаващите млади таланти у нас, като дори носи капитанската лента на националният тим до 21 години. През настоящия сезон той има 18 мача за Левски, в които направи 2 асистенции.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK