"Българска армия" светна патриотично за празника (ВИДЕО)

ЦСКА - ръководство, футболисти и фенове, със сигурност очакват с нетърпение откриването на реновирания стадион "Българска армия".

И докато броят дните до голямото събитие, носителите на Купата на България намериха оригинален начин да отбележат 24 май - Деня на българската писменост и култура.

Интерактивната фасада на "Армията" грейна в бяло, зелено, червено, за да поздрави всички българи за един от най-важните празници в календара!

Реконструкцията

"Днешният светлинен тест, който бе реализиран веднага след настъпването на вечерните часове, бе първият, който покри голяма част от новото ни бижу. Той включва изцяло готовата фасада на секторите Г, В и Б, а след окончателното завършване на дейностите по фасадата на Сектор А, външното осветление ще озари напълно най-модерния стадион в България.

Уникалното фасадно осветление на „Българска армия“, което превръща съоръжението в туптящото сърце на Борисовата градина, функционира посредством 830 броя RGBW LED осветителя тип „Wall washer“, които илюминират както фасадата, така и плътната част от козирката. DNX технологията позволява всяко осветително тяло да бъде управлявано индивидуално и да функционира в различни и независими режими по отношение на цвят и интензитет. Тя дава възможност за изпълнение на различни светлинни ефекти и сценарии, включващи каскадна промяна на цвета, присветване, “преследване” и т.н.

Снимка: cska.bg

Фасадното осветление на „Армията“ може да функционира в синхрон (или независимо) със системите за осветление на терена и на трибуните, където също са предвидени висохотехнологични RGBW осветителни тела.

С впечатляващите кадри от „Българска армия“ ЦСКА поздравява всички българи с настъпващия 24 май! Нека светлината от новия ни дом да се превърне в символ за обединение и бъдещи национални успехи!", пишат от ЦСКА.

Поздравът, който се виждаше от "Борисовата градина" впечатли жителите и гостите на столицата.

Кога ще бъде открит стадионът?

Очаква се "Българска армия" да посрещне първите фенове в края на лятото.

Снимка: cska.bg

ЦСКА ще играе квалификации в европейските клубни турнири, а от новия сезон трябва да се завърне в своя дом.

От клуба вкарват и иновация при закупуването на билети. То ще става само след сканирана длан, за да се осигури максимална сигурност.