"Българска армия" светна патриотично за празника (ВИДЕО)

ЦСКА - ръководство, футболисти и фенове, със сигурност очакват с нетърпение откриването на реновирания стадион "Българска армия".
И докато броят дните до голямото събитие, носителите на Купата на България намериха оригинален начин да отбележат 24 май - Деня на българската писменост и култура.
Интерактивната фасада на "Армията" грейна в бяло, зелено, червено, за да поздрави всички българи за един от най-важните празници в календара!
"Днешният светлинен тест, който бе реализиран веднага след настъпването на вечерните часове, бе първият, който покри голяма част от новото ни бижу. Той включва изцяло готовата фасада на секторите Г, В и Б, а след окончателното завършване на дейностите по фасадата на Сектор А, външното осветление ще озари напълно най-модерния стадион в България.
Уникалното фасадно осветление на „Българска армия“, което превръща съоръжението в туптящото сърце на Борисовата градина, функционира посредством 830 броя RGBW LED осветителя тип „Wall washer“, които илюминират както фасадата, така и плътната част от козирката. DNX технологията позволява всяко осветително тяло да бъде управлявано индивидуално и да функционира в различни и независими режими по отношение на цвят и интензитет. Тя дава възможност за изпълнение на различни светлинни ефекти и сценарии, включващи каскадна промяна на цвета, присветване, “преследване” и т.н.
Фасадното осветление на „Армията“ може да функционира в синхрон (или независимо) със системите за осветление на терена и на трибуните, където също са предвидени висохотехнологични RGBW осветителни тела.
С впечатляващите кадри от „Българска армия“ ЦСКА поздравява всички българи с настъпващия 24 май! Нека светлината от новия ни дом да се превърне в символ за обединение и бъдещи национални успехи!", пишат от ЦСКА.
Поздравът, който се виждаше от "Борисовата градина" впечатли жителите и гостите на столицата.
Очаква се "Българска армия" да посрещне първите фенове в края на лятото.
ЦСКА ще играе квалификации в европейските клубни турнири, а от новия сезон трябва да се завърне в своя дом.
От клуба вкарват и иновация при закупуването на билети. То ще става само след сканирана длан, за да се осигури максимална сигурност.