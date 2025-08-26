Без играчи на ЦСКА сред избраниците на Илиан Илиев

Без футболисти на ЦСКА сред избраниците на Илиан Илиев за предстоящите световни квалификации срещу Испания и Грузия през септември.

В състава попадат четирима играчи на Левски – вратарят Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Марин Петков и Радослав Кирилов. Има и дебютант - Емил Ценов от ЦСКА 1948.

На 4 септември "лъвовете" посрещат "Ла Фурия" на стадион "Васил Левски" в София от 21:45 ч., а на 7 септември гостуват на Грузия на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси от 16:00 ч. българско време.

Пълен списък на Илиан Илиев

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Иван Дюлгеров (Шериф), Светослав Вуцов (Левски)

Защитници:

Алекс Петков (Кифисия), Росен Божинов (Роял Антверп), Християн Петров (Хееренвеен), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Антон Недялков (Лудогорец), Николай Минков (Ботев Пловдив), Живко Атанасов (Черно море), Емил Ценов (ЦСКА 1948)

Полузащитници:

Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Станислав Шопов (Осиек), Марин Петков (Левски), Васил Панайотов (Черно море), Ивайло Чочев (Лудогорец), Светослав Ковачев (Арда)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Лукас Петков (Елверсберг), Алекс Колев (Нантон), Владимир Николов (Корона), Радослав Кирилов (Левски).

Пълен стадион за България - Испания

От Българския футболен съюз се похвалиха, че 37 000 билета за световната квалификация България - Испания са продадени. Останали са по-малко от 2000 места за двубоя на 4 септември.

Най-скъпи са ВИП пропуски за най-централните ложи, които са по 800 лева. За останалите места около тях цените са по 300 лева.

Зад вратите в секторите "Г" и "Б" ще се влиза за по 60 лв., а място в ъгловите сектори, наричани "лъвчетата", струва по 90 лева.

Билет за сектор "А" извън местата под козирката е 150 лева, а отсреща, в сектор "В", цената е 100 лв.

