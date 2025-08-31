Безгрешен Левски в Първа лига

Левски взе трудна победа над ЦСКА 1948 с 2:1 след попадения на Кристиан Димитров и Майкон и остава непобеден в Първа лига - пети победи и едно равенство. За тима на Иван Стоянов точен бе Мамаду Диало.
Срещата започна силно за “сините”, след като Кристиан Димитров даде аванс на домакините още в 8'. 25 минути по-късно Майкон отбеляза страхотно попадение с пета.
През втората част тимът от Бистрица заигра по-добре и в 50' Мамаду Диало върна едно попадение. Отборът на Иван Стоянов опита до края да натисне съперника, но не успя да стигне до повече положения и загуби за втори път за сезона. "Червените" обаче остават в отлична позиция и след четири победи са четвърти с 13 точки, три зад лидера Левски.
"Беше труден мач. Срещнахме силен отбор, който е с добри резултати през този сезон. През първото полувреме моят отбор ми хареса с топката, създадохме и доста положения. Можехме да водим с повече на почивката. Не ми хареса, че линиите стояха далеч една от друга във фаза защита. Може би това се дължи на умората в футболистите. Доста от титулярите играха и в четвъртък. Второто полувреме бе равностойно. Топката стигаше много бързо от едното до другото поле и аз лично харесвам това", коментира след срещата треньорът на Левски Хулио Веласкес.
"Играчите се справиха добре в мач, който по никакъв начин не беше лек. Благодаря на публиката, която очевидно оцени усилията на играчите след толкова изтощителната програма", каза още той.
След паузата за националните отбори тимът на Веласкес гостува на Локомотив София, а "червените" приемат Славия.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK