Безгрешен Левски в Първа лига

Левски взе трудна победа над ЦСКА 1948 с 2:1 след попадения на Кристиан Димитров и Майкон и остава непобеден в Първа лига - пети победи и едно равенство. За тима на Иван Стоянов точен бе Мамаду Диало.

Срещата започна силно за “сините”, след като Кристиан Димитров даде аванс на домакините още в 8'. 25 минути по-късно Майкон отбеляза страхотно попадение с пета.

Снимка: Lap.bg

През втората част тимът от Бистрица заигра по-добре и в 50' Мамаду Диало върна едно попадение. Отборът на Иван Стоянов опита до края да натисне съперника, но не успя да стигне до повече положения и загуби за втори път за сезона. "Червените" обаче остават в отлична позиция и след четири победи са четвърти с 13 точки, три зад лидера Левски.

Левскарите са уморени

"Беше труден мач. Срещнахме силен отбор, който е с добри резултати през този сезон. През първото полувреме моят отбор ми хареса с топката, създадохме и доста положения. Можехме да водим с повече на почивката. Не ми хареса, че линиите стояха далеч една от друга във фаза защита. Може би това се дължи на умората в футболистите. Доста от титулярите играха и в четвъртък. Второто полувреме бе равностойно. Топката стигаше много бързо от едното до другото поле и аз лично харесвам това", коментира след срещата треньорът на Левски Хулио Веласкес.

"Играчите се справиха добре в мач, който по никакъв начин не беше лек. Благодаря на публиката, която очевидно оцени усилията на играчите след толкова изтощителната програма", каза още той.

Снимка: Lap.bg

След паузата за националните отбори тимът на Веласкес гостува на Локомотив София, а "червените" приемат Славия.

