"Да заложим на българското": БФС подхваща ученическия футбол

Футболът у нас е среда с високо напрежение, каза Георги Иванов

"Да заложим на българското": БФС подхваща ученическия футбол
Българският футболен съюз се насочва към училищата, за да развива таланти. Това стана ясно след редовния Отчетен конгрес на централата днес, 20 март. 

На него ръководството показа какво е постигнало за изминалата година и прие промени в устава. 

248 бяха представителите в залата, като президентът Георги Иванов подчерта, че решенията са се взимали с единодушие. 

“Конгресът премина с единодушие, което бе важно за нас, тъй като променяме сериозни неща в устава, за да може да имаме по-добра оперативна работа. Вкарахме стратегията 2026 - 2030 - това е пътна карта, по която трябва да се движим”, каза Иванов.

Програмата

"Показахме основните проекти, които сме си задали да реализираме за този период по отношение на масов футбол и възстановяване на ученическия футбол, което пък е решение от меморандум между БФС и Министерството на младежта и спорта. Представихме концепция за „Мисия талант“, поканихме 60 клуба. Представихме основната ни концепция, която е свързана с промяна на целия бизнес модел. Да се върнем в годините, в които бяхме производствена футболна икономика. „Да заложим на българското“, маркетингово казано.

Представихме академията на БФС, като им дадем абсолютно пълен щаб. Да инвестираме в тези таланти. Не се обръща достатъчно внимание. В България едно дете или ще стане спортист или ще учи, така считаме, а накрая не се получава нищо от двете. Искаме да дадем този модел и на останалите федерации. Бюджетът е също според Министерство на младежта и спорта.

Променен е и Уставът на БФС. Работихме с колеги от ФИФА и УЕФА. Всички сме наясно, че нещо ни липсва при изграждането на състезатели и методики", каза пък изпълнителният директор на БФС Андрей Петров.

Законът за футболното хулиганство

Георги Иванов коментира и евентуалният Закон за футболното хулиганство, като заяви, че БФС може само да наказва, но няма превенция за случаите. 

"В нашите правилници и наредби има доста точки за футболното хулиганство. Клубовете плащат сериозни глоби, но те са за превенции. Преди една година бяхме на специална среща с вътрешния министър и министъра на спорта. Бяхме и в парламента, когато се приемаше на първо четене законът за футболното хулиганство при масови прояви но този закон потъна в нищото, а БФС не може да прави сам законодателни промени", каза той.

Промените

"Дневен ред:

1. Приемане на Отчет за програмата на БФС за периода 2022-2026,
2. Приемане на финансов отчет за 2025 година,
3. Приемане на програмата на БФС,
4. Приемане на бюджета,
5. Изменения и изпълнения на Устава,
6. Приемане на решение за участие на БФС в националния център за спортна наука.

На конгреса присъстваха и гости от ФИФА и УЕФА в лицето на Марко Фери от Световната централа и Денис Бастари от Европейската.

Изпълнителният директор на БФС Андрей Петров направи разбивка на развитието на клубовете в последния четиригодишен период от Стратегията на централата (2022 - 2026) като част от отчета за изпълнение на самата програма. Стана ясно, че 905 клуба - членове на БФС или не, развиват футболната игра. 52 клуба или 6 процента от всичките в България поддържат всички възможни възрастови групи, което означава че имат 10 или повече формации. 68 клуба или 8 % имат между 7 и 10 отбора, 143 клуба имат 4-6 отбора. 195 клуба или 22 % са с два или три отбора. 447 клуба или 49 на сто от всичките клубове у нас имат по един отбор.

Преди началото на същинската работа бяха уважени и двама доайени в управлението на аматьорския футбол.

По време на конгреса бе представен и финансовият отчет за 2025-а година, като изпълнителният директор Андрей Петров посочи, че основните приходи са от ФИФА - 1,329 милиона евро, и от УЕФА - 6,346 милиона евро. Също така беше отчетено, че приходите от спонсорство и реклама са се повишили в последната година.

В разходната част най-големите суми са за обезпечаване на календара на националните отбори по футбол - 3,455 милиона евро.

С 229 гласа "за" отчетът беше приет.

В третата точка в днешния дневен ред беше разисквана и стратегията за следващия четиригодишен период - 2026-2030 година.

В него подробно беше описан всеки един детайл, както и сътрудничеството с програмата UEFA Grow. Стратегията е базирана на четири основни стълба - масовия футбол, развитие на клубове и турнири, развитие на женския футбол и подсобряване на представянето на националните отбори.

Част от това е и активната работа по развитието на елитния детско-юношески футбол с помощта на белгийската компания "Double pass".

Ситуацията в БОК: Какво следва след неприетата оставка на Стефка Костадинова? (ВИДЕО)

Това ли е новото гадже на Алекс Николов?

Екипът на Никола Цолов дойде в България: Има реален шанс българин да кара във Формула 1! (ВИДЕО)

Революцията

Революцията "Българска армия": Теренът, трибуните, входовете, козирката (ВИДЕО)

"Баскетболни дневници", еп. 9: Тя е Костович от Уисконсин и пее българския химн (ВИДЕО)
Жалко! България няма да има финалист на 60 м на световното

Ситуацията в БОК: Какво следва след неприетата оставка на Стефка Костадинова? (ВИДЕО)

Ситуацията в БОК: Какво следва след неприетата оставка на Стефка Костадинова? (ВИДЕО)

