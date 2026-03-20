Българският футболен съюз се насочва към училищата, за да развива таланти. Това стана ясно след редовния Отчетен конгрес на централата днес, 20 март.

На него ръководството показа какво е постигнало за изминалата година и прие промени в устава.

248 бяха представителите в залата, като президентът Георги Иванов подчерта, че решенията са се взимали с единодушие.

“Конгресът премина с единодушие, което бе важно за нас, тъй като променяме сериозни неща в устава, за да може да имаме по-добра оперативна работа. Вкарахме стратегията 2026 - 2030 - това е пътна карта, по която трябва да се движим”, каза Иванов.

Програмата

"Показахме основните проекти, които сме си задали да реализираме за този период по отношение на масов футбол и възстановяване на ученическия футбол, което пък е решение от меморандум между БФС и Министерството на младежта и спорта. Представихме концепция за „Мисия талант“, поканихме 60 клуба. Представихме основната ни концепция, която е свързана с промяна на целия бизнес модел. Да се върнем в годините, в които бяхме производствена футболна икономика. „Да заложим на българското“, маркетингово казано.

Представихме академията на БФС, като им дадем абсолютно пълен щаб. Да инвестираме в тези таланти. Не се обръща достатъчно внимание. В България едно дете или ще стане спортист или ще учи, така считаме, а накрая не се получава нищо от двете. Искаме да дадем този модел и на останалите федерации. Бюджетът е също според Министерство на младежта и спорта.

Променен е и Уставът на БФС. Работихме с колеги от ФИФА и УЕФА. Всички сме наясно, че нещо ни липсва при изграждането на състезатели и методики", каза пък изпълнителният директор на БФС Андрей Петров.

Законът за футболното хулиганство

Георги Иванов коментира и евентуалният Закон за футболното хулиганство, като заяви, че БФС може само да наказва, но няма превенция за случаите.

"В нашите правилници и наредби има доста точки за футболното хулиганство. Клубовете плащат сериозни глоби, но те са за превенции. Преди една година бяхме на специална среща с вътрешния министър и министъра на спорта. Бяхме и в парламента, когато се приемаше на първо четене законът за футболното хулиганство при масови прояви но този закон потъна в нищото, а БФС не може да прави сам законодателни промени", каза той.

Промените

"Дневен ред:

1. Приемане на Отчет за програмата на БФС за периода 2022-2026,

2. Приемане на финансов отчет за 2025 година,

3. Приемане на програмата на БФС,

4. Приемане на бюджета,

5. Изменения и изпълнения на Устава,

6. Приемане на решение за участие на БФС в националния център за спортна наука.

На конгреса присъстваха и гости от ФИФА и УЕФА в лицето на Марко Фери от Световната централа и Денис Бастари от Европейската.

Изпълнителният директор на БФС Андрей Петров направи разбивка на развитието на клубовете в последния четиригодишен период от Стратегията на централата (2022 - 2026) като част от отчета за изпълнение на самата програма. Стана ясно, че 905 клуба - членове на БФС или не, развиват футболната игра. 52 клуба или 6 процента от всичките в България поддържат всички възможни възрастови групи, което означава че имат 10 или повече формации. 68 клуба или 8 % имат между 7 и 10 отбора, 143 клуба имат 4-6 отбора. 195 клуба или 22 % са с два или три отбора. 447 клуба или 49 на сто от всичките клубове у нас имат по един отбор.

Преди началото на същинската работа бяха уважени и двама доайени в управлението на аматьорския футбол.

По време на конгреса бе представен и финансовият отчет за 2025-а година, като изпълнителният директор Андрей Петров посочи, че основните приходи са от ФИФА - 1,329 милиона евро, и от УЕФА - 6,346 милиона евро. Също така беше отчетено, че приходите от спонсорство и реклама са се повишили в последната година.

В разходната част най-големите суми са за обезпечаване на календара на националните отбори по футбол - 3,455 милиона евро.

С 229 гласа "за" отчетът беше приет.

В третата точка в днешния дневен ред беше разисквана и стратегията за следващия четиригодишен период - 2026-2030 година.

В него подробно беше описан всеки един детайл, както и сътрудничеството с програмата UEFA Grow. Стратегията е базирана на четири основни стълба - масовия футбол, развитие на клубове и турнири, развитие на женския футбол и подсобряване на представянето на националните отбори.

Част от това е и активната работа по развитието на елитния детско-юношески футбол с помощта на белгийската компания "Double pass".