Валери Божинов: Мислите ми са с теб, шампионе!

И Валери Божинов отправи окуражителни думи към Боби Михайлов. Бившият капитан на България и на Левски е шеф на родния футбол между 2005 и 2023 г. е в болница след прекаран инсулт. Михайлов е сред герои ни от САЩ'94, когато под ръководството на Димитър Пенев "лъвовете" стават четвърти в света.

62-годишният Михайлов има 102 мача за националния отбор и е обявен за Футболист на страната през 1986 г. Той е играл още за Ботев Пловдив и Славия, португалския Беленензеш, френския Мюлуз и английския Рединг.

"Пожелавам ти сила, онази истинската, която имат само шампионите. Знам, че ударът е тежък, но твоят характер е още по-силен. Вярвам във възстановяването ти и знам, че отново ще се изправиш, както си го правил толкова пъти. Мислите ми са с теб!", написа в социалните мрежи Божинов.

