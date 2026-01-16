bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Бивш нападател на Левски арестуван в Белгия за наркотици

Найджъл Робърта задържан в Антверпен, разследването продължава

Бивш нападател на Левски арестуван в Белгия за наркотици
Lap.bg

Бившият нападател на Левски Найджъл Робърта е бил задържан в Белгия във връзка със случай на разпространение на наркотици, съобщава нидерландското издание „Algemeen Dagblad“.

От полицията в Антверпен потвърждават за ареста на 27-годишен мъж и разкриват детайли около инцидента.

Снимка: Lap.bg

Според информацията, на 10 януари служители от отдела за борба с наркотиците са забелязали мъж със съмнително поведение в квартал Дьорне.

23 грама кокаин и 150 евро в брой

Той се е движел нервно в района и за кратко е влязъл и излязъл от автомобил. Малко по-късно колата е била спряна за проверка, при която станало ясно, че шофьорът е закупил кокаин именно от въпросния човек. При последвал обиск у заподозрения са открити 23 грама кокаин и 150 евро в брой.

По-късно полицията е извършила два обиска на жилището му, като при единия са намерени над 5000 евро в кеш. Мъжът е изправен пред съда, след което е освободен под гаранция, но разследването по случая продължава.

Снимка: Lap.bg

„Algemeen Dagblad“ уточнява, че става въпрос за Найджъл Р., без да посочва пълното му име. Въпреки това самоличността му лесно е разкрита заради описаната футболна кариера. Играчът има един мач за първия отбор на Фейенорд през сезон 2016/17, след което носи екипа на Камбюр в продължение на два сезона. През лятото на 2019 година той преминава в Левски.

Разследване

Година и половина по-късно Робърта е трансфериран в американския Ди Си Юнайтед срещу сума от около 1 милион евро. Впоследствие кариерата му преминава през АЕЛ Лимасол, Кайба от ОАЕ, а за последно е играл за сръбския Спартак (Суботица).

С екипа на Левски Найджъл Робърта записва общо 45 срещи във всички турнири, в които отбелязва 20 гола и добавя 8 асистенции.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Спортен нюзрум, еп. 101: Горчиво футболно вино (ВИДЕО)
 
Тагове:

арест левски инцидент белгия кокаин наркотици разследване евро бивш футболист Найджъл Робърта Algemeen Dagblad

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Александра Фейгин е избрана за знаменосец на България (ВИДЕО)

Александра Фейгин е избрана за знаменосец на България (ВИДЕО)
Тайландци къпят Тайсън Фюри с маркуч (ВИДЕО)

Тайландци къпят Тайсън Фюри с маркуч (ВИДЕО)
Александър Кръшняк пред bTV: Карах сякаш никой не ме гледа (ВИДЕО)

Александър Кръшняк пред bTV: Карах сякаш никой не ме гледа (ВИДЕО)
Ван Бастен слиза от ефир заради лична трагедия

Ван Бастен слиза от ефир заради лична трагедия
Най-абсурдният списък с най-добрите спортисти на всички времена

Най-абсурдният списък с най-добрите спортисти на всички времена

Последни новини

Александра Фейгин е избрана за знаменосец на България (ВИДЕО)

Александра Фейгин е избрана за знаменосец на България (ВИДЕО)
Тайландци къпят Тайсън Фюри с маркуч (ВИДЕО)

Тайландци къпят Тайсън Фюри с маркуч (ВИДЕО)
Александър Кръшняк пред bTV: Карах сякаш никой не ме гледа (ВИДЕО)

Александър Кръшняк пред bTV: Карах сякаш никой не ме гледа (ВИДЕО)
200 000 долара за загуба? Скандал със звезда на Апоел Тел Авив!

200 000 долара за загуба? Скандал със звезда на Апоел Тел Авив!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV