Бивш нападател на Левски арестуван в Белгия за наркотици

Бившият нападател на Левски Найджъл Робърта е бил задържан в Белгия във връзка със случай на разпространение на наркотици, съобщава нидерландското издание „Algemeen Dagblad“.

От полицията в Антверпен потвърждават за ареста на 27-годишен мъж и разкриват детайли около инцидента.

Според информацията, на 10 януари служители от отдела за борба с наркотиците са забелязали мъж със съмнително поведение в квартал Дьорне.

23 грама кокаин и 150 евро в брой

Той се е движел нервно в района и за кратко е влязъл и излязъл от автомобил. Малко по-късно колата е била спряна за проверка, при която станало ясно, че шофьорът е закупил кокаин именно от въпросния човек. При последвал обиск у заподозрения са открити 23 грама кокаин и 150 евро в брой.

По-късно полицията е извършила два обиска на жилището му, като при единия са намерени над 5000 евро в кеш. Мъжът е изправен пред съда, след което е освободен под гаранция, но разследването по случая продължава.

„Algemeen Dagblad“ уточнява, че става въпрос за Найджъл Р., без да посочва пълното му име. Въпреки това самоличността му лесно е разкрита заради описаната футболна кариера. Играчът има един мач за първия отбор на Фейенорд през сезон 2016/17, след което носи екипа на Камбюр в продължение на два сезона. През лятото на 2019 година той преминава в Левски.

Разследване

Година и половина по-късно Робърта е трансфериран в американския Ди Си Юнайтед срещу сума от около 1 милион евро. Впоследствие кариерата му преминава през АЕЛ Лимасол, Кайба от ОАЕ, а за последно е играл за сръбския Спартак (Суботица).

С екипа на Левски Найджъл Робърта записва общо 45 срещи във всички турнири, в които отбелязва 20 гола и добавя 8 асистенции.

