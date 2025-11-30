Лудогорец победи и за ЧРД на Хьогмо

Лудогорец продължава победната си серия при Пер-Матиас Хьогмо! "Орлите" спечелиха с 2:0 срещу гостуващия Ботев Враца в мач от 17-ия кръг на Първа лига.

Успехът идва навръх рождения ден на норвежкия треньор, който навършва 66.

Шампионите стигнаха до трите точки с лекота. В Разград головете за домакините отбелязаха завърналият се сред титулярите Ивайло Чочев в 27' и резервата Квадво Дуа в 71'.

Рутинно

Победата е 13-а поредна за Лудогоре в сблъсъка. Ботев за последно се наложи над "орлите" през сезон 2020/2021 - 3:1 в откриващия кръг.

С успеха днес Лудогорец събра 30 точки и се изкачи до третото място, изпреварвайки ЦСКА и Локомотив Пловдив. "Армейците" имат 29, след като разпиляха Спартак Варна с 4:0, а "железничарите" са с 28 след 0:0 с новака Монтана.

Ботев Враца заема осмата позиция с 21 точки и приема Спартак Варна в 18-ия кръг, докато Лудогорец гостува на последния Добруджа.

Съставите

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман - 17. Сон, 24. Оливие Вердон, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков (К) - 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси - 11. Кайо Видал (81' - 82. Иван Йорданов), 18. Ивайло Чочев (56' - 9. Квадво Дуа), 77. Ерик Маркус (56' - 37. Бърнард Тейпетей) - 14. Петър Станич (81' - 26. Филип Калоч)

БОТЕВ ВРАЦА: 25. Димитър Евтимов (К) - 2. Никола Влайкович, 4. Ариан Кабаши, 5. Божидар Чорбаджийски, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов (70' - 14. Ромееш Ивей) - 8. Антоан Стоянов (70' - 33. Кристиян Малинов), 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос (78' - 24. Мартин Смоленски), 21. Радослав Цонев (78' - 9. Даниел Генов) - 79. Мартин Петков

