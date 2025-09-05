ЦСКА най-накрая победи, но в контрола

ЦСКА победи с 2:0 сръбския Радник Сурдулица в приятелска среща, играна на базата в Панчарево. Тимът на Душан Керкез няма успех в Първа лига от началото на сезона - три равенства и две загуби, но успя да запише успех в приятелски мач.

В 26-ата минута ЦСКА поведе в резултата, след като Кевин Додай комбинира с Давид Пастор, който бе точен за 1:0. Десет минути по-късно "червените" организираха нова добра атака, завършила с удар на Илиан Илиев, който обаче бе блокиран от защитник на съперника.

Само две минути по-късно преднината бе удвоена. Отново Додай бе в основата на попадението, след като направи индивидуален пробив и стреля опасно. Вратарят на Радник отрази удара, но Леандро Годой бе на точното място и реализира при добавката за 2:0.

Следващият официален двубой на ЦСКА е домакинство на Септември на 13 септември от 20:15 ч. Както е ясно, от началото на сезона в Първа лига ЦСКА няма победа след 6 изиграни мача.

