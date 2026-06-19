БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Дебрецен купи Пламен Андреев от Фейенорд Българският вратар подписа за три години, ще играе в Лигата на конференциите

Унгарският Дебрецен официално обяви привличането на българския вратар Пламен Андреев. 21-годишният талант (192 см) подписа договор за три години.

Младежкият национал пристига от нидерландския Фейенорд, където не получаваше достатъчно шансове за изява.

Андреев е юноша на Левски, където бързо се утвърждава като един от най-обещаващите млади вратари, пишат от Дебрецен. Силните му изяви привличат вниманието на европейските клубове и едва на 19-годишна възраст той осъществява трансфер във Фейенорд.

За да натрупа повече опит, Андреев е преотстъпван под наем в два различни отбора - испанския Расинг Сантандер и полския Лех Познан. Въпреки крехката си възраст, той вече има сериозен опит зад гърба си, включително 71 мача в българската Първа лига.

Визитката на Пламен Андреев включва шампионска титла на Полша, Купа на България и златен медал във втора испанска дивизия. Освен това е пазил в мачове от Лигата на конференциите, както и в елитните първенства на Нидерландия и Полша.

Дебрецен завърши на четвърто място в шампионата на Унгария, което му донесе място в Лига на конференциите. Там тимът ще срещне победителя от двойката Марсакслок - Пюник.

От този месец треньор на Дебрецен е естонецът Герт Ремел, а президент - британецът Марк Стот, който има сериозни амбиции. Спортен директор пък е бившият страж на Ливърпул и Болтън Адам Богдан.

Именно някогашният съотборник на Мартин Петров в Уондърърс е настоял за привличането на Андреев. През 2023 година Пламен записа рекорд за дебютант под рамката на Левски, като не допусна гол в евротурнирите цели 349 минути.