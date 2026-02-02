Ден до големия мач: Ще играе ли Око-Флекс срещу Лудогорец?

Ден преди сблъсъка за Суперкупата на България - скандалът около Армстронг Око-Флекс се разгоря отново с пълна сила. Ирландското крило скара Ботев Пловдив и Левски, като пристигна на "Герена" въпреки острите протести и обвинения на досегашния му клуб. "Жълто-черните" се обърнаха към ФИФА и претендират, че договорът не е прекратен въпреки платената откупна клауза.

Око-Флекс получи основна роля в контролите на Левски през паузата и очакванията са да стартира титуляр срещу Лудогорец във вторник на стадион "Васил Левски". От съобщение на БФС обаче става ясно, че той все още не е картотекиран.

"По заявление от ПФК "Левски" за картотекиране на състезателя Армстронг Око Флекс, Спортно-техническата комисия констатира, че същият е с прекратен договор и състезателни права от ПФК "Ботев" Пд, считано от 14.01.2026 година. Състезателят може да бъде картотекиран и да придобие състезателни права в ПФК "Левски" София", се посочва в позиция на централата.

Електронен акаунт

"При нежелание от ПФК "Ботев" Пловдив да прекрати договора на футболиста и да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС, същото да бъде извършено по служебен начин".

От Ботев реагираха с поредната гневна позиция по казуса. Клубът определи решението за недопустимо и призоваха БФС за въвеждане на ред в работата на комисиите, за да не се стигне до сезиране на ФИФА и УЕФА.

"ПФК Ботев Пловдив изразява категоричното си възмущение от скандалната позиция на Спортно-техническата комисия по казуса с Армстронг Око-Флекс от 02.02.2026 година.

Без искане на Левски

Към 15:30 часа на днешния ден в Електронното първенство на БФС не съществува подадено искане от страна на ПФК Левски София към ПФК Ботев Пловдив относно правата на футболиста. Въпреки този безспорен факт, Българският футболен съюз си позволява да заема публична и предварителна позиция.

За нас е напълно необяснимо и недопустимо БФС да се намесва по толкова едностранен начин в спор между два от най-големите клубове в България, при липса на официални и валидни действия от една от страните.

В началото на годината един от ръководителите на ПФК Левски София - Даниел Боримиров - заяви, че вярва във феърплея и очаква "удари под кръста". Днес става ясно, че тези думи са били не повече от евтин популизъм пред хилядите "сини" привърженици, а реалните действия на ПФК Левски София са в пълен разрез с принципите на коректност и феърплей между клубовете.

Призоваваме Българския футболен съюз, в лицето на президента му г-н Георги Иванов, незабавно да въведе ред в работата на подчинените си комисии и да гарантира равнопоставено и уважително отношение към всички клубове.

В противен случай ПФК Ботев Пловдив ще бъде принуден да сезира компетентните органи на ФИФА и УЕФА за съмнения в неправомерни действия и тенденциозно администриране на футболните процеси в България".