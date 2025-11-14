bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Директорът на националния отбор: Да се обединим и да гледаме в една точка!

Кирил Котев замина с българския тим за Турция

Директорът на националния отбор: Да се обединим и да гледаме в една точка!
Lap.bg

С апел за обединение заминаха към Турция футболистите от националния отбор на България! На 15 ноември предстои те да изиграят петия си мач от квалификациите за световното първенство през 2026 г. 

"Лъвовете" вече нямат шанс да спечелят виза, тъй като имат 4 загуби, включително и разгрома с 1:6 от Турция в София преди месец. 

На летището обаче от Българския футболен съюз нарушиха мълчанието, в което до момента се подготвяха футболистите, и директорът на националните отбори Кирил Котев говори пред медиите. Той призова за обединение преди мача.

Да спечелим точки

"При всички положения ще се опитаме да завършим по позитивен начин тази тежка група, тези тежки квалификации. Надявам се да покажем играта от домакинството с Турция първото полувреме, да се раздадем докрай и се надявам да вземем точки", заяви Котев и добави:

"Апелът ми е да бъдем по-обединени и да гледаме в една точка. Това е националният отбор на България, все пак. Надявам се в предстоящите мачове да се види промяната"

Снимка: Lap.bg

Светослав Вуцов

Котев коментира и скандала между вратаря Станислав Вуцов и щаба на селекционера Александър Димитров. След неразбирателство при последните мачове, стражът отказа да играе за националния тим. 

"Няма какво да коментирам темата със Светослав Вуцов. Вратите са отворени, но няма как да накараме насила някой да играе за България.

Снимка: Lap.bg

Ще е трудно, но точно тези мачове ще изградят младите футболисти", каза Котев.

Мачът срещу Турция е на 15 ноември в Бурса. 

