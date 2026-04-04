Емил Спасов през сълзи за Михайлов: Един чудесен човек, страхотен вратар (ВИДЕО)

Легендарният нападател на Левски от 70-те и 80-те години Емил Спасов не скри сълзите си по време на поклонението пред Борислав Михайлов.

Капитанът на националния отбор, който донесе най-големия успех в историята на родния футбол - четвъртото място на световното първенство през 1994 г., почина в началото на седмицата. Той получи тежък инсулт в края на 2025 г.

Да го изпратят в последния му земен път в храм "Света София" дойдоха съотборниците му от САЩ 94, емблематични фигури от футбола и спорта у нас.

Сълзите

"Тъжен финал. Няма кой знае какво да говоря, защото за него всичко се каза. Един чудесен човек, страхотен вратар. За жалост си отиде.

Напълно съм съгласен базата в "Бояна" да носи неговото име, защото той я построи тази база. Без него нямаше... Виждате, че в тази държава никой нищо не прави за спорта и за футбола. Само искат, а никой нищо не дава", не скри емоции 6-кратният шампион на България с Левски.