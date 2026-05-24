bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Ето кои застават на пътя на Левски в Шампионската лига

Ясни са всички потенциални съперници

Ето кои застават на пътя на Левски в Шампионската лига
Lap.bg

Вече са ясни всички потенциални съперници на Левски в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Последната въпросителна падна, след като Арарат Ереван спечели титлата в Армения и подсигури мястото на ТНС (Уелс) сред поставените.

Така "светците" са сред опциите за "сините", стартиращи с коефициент от 7.000.

Не се знае единствено шампионът на Албания, но който и да е той - отива при непоставените и няма как да застане на пътя на Левски.

Столичният гранд ще научи първия си противник на 16 юни. Квалификациите започват на 7-8 юли, а реваншите са насрочени за седмица по-късно.

Снимка: Lap.bg

Възможните съперници на Левски

Шамрок Роувърс (Ирландия)
КуПС Куопио (Финландия)
Дрита (Косово)
Линкълн Ред Импс (Гибралтар)
Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)
Викингур (Исландия)
Кайрат (Казахстан)
Университатя Крайова (Румъния)
Рига (Латвия)
Клаксвик (Фарьорски острови)
Флора (Естония)
Ларне (Северна Ирландия)
Петрокуб (Молдова)
ТНС (Уелс)

През настоящата кампания Левски спечели титлата за първи път от 17 години. По този начин столичният гранд завоюва шампионски трофей №27 в клубната история и сложи край на хегемонията на Лудогорец, който окупира върха в родния футбол в последните 14 сезона.

Снимка: Lap.bg

Тагове:

България левски шампионската лига жребий квалификации сините поставени непоставени първи квалификационен кръг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Левски на 112: От

Левски на 112: От "Могилката" до 27-ата!

"Българска армия" светна патриотично за празника (ВИДЕО)
Съдията, който работеше и в затвора, приключи кариерата си

Съдията, който работеше и в затвора, приключи кариерата си
Александър Димитров викна двама дебютанти и върна още двама за контролите

Александър Димитров викна двама дебютанти и върна още двама за контролите

Кикбоксът го спаси от тормоз! Васил Христов на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)

Кикбоксът го спаси от тормоз! Васил Христов на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)

Последни новини

ММА боец в затвора. Скачал върху гърдите на сирийски моряк

ММА боец в затвора. Скачал върху гърдите на сирийски моряк
Съдията, който работеше и в затвора, приключи кариерата си

Съдията, който работеше и в затвора, приключи кариерата си
Александър Димитров викна двама дебютанти и върна още двама за контролите

Александър Димитров викна двама дебютанти и върна още двама за контролите

Титуляр преподписа с ЦСКА

Титуляр преподписа с ЦСКА
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV