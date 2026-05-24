Ето кои застават на пътя на Левски в Шампионската лига

Вече са ясни всички потенциални съперници на Левски в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Последната въпросителна падна, след като Арарат Ереван спечели титлата в Армения и подсигури мястото на ТНС (Уелс) сред поставените.

Така "светците" са сред опциите за "сините", стартиращи с коефициент от 7.000.

Не се знае единствено шампионът на Албания, но който и да е той - отива при непоставените и няма как да застане на пътя на Левски.

Столичният гранд ще научи първия си противник на 16 юни. Квалификациите започват на 7-8 юли, а реваншите са насрочени за седмица по-късно.

Възможните съперници на Левски

Шамрок Роувърс (Ирландия)

КуПС Куопио (Финландия)

Дрита (Косово)

Линкълн Ред Импс (Гибралтар)

Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

Викингур (Исландия)

Кайрат (Казахстан)

Университатя Крайова (Румъния)

Рига (Латвия)

Клаксвик (Фарьорски острови)

Флора (Естония)

Ларне (Северна Ирландия)

Петрокуб (Молдова)

ТНС (Уелс)

През настоящата кампания Левски спечели титлата за първи път от 17 години. По този начин столичният гранд завоюва шампионски трофей №27 в клубната история и сложи край на хегемонията на Лудогорец, който окупира върха в родния футбол в последните 14 сезона.