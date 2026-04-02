"Франция, здравей" или какъв бе светът при последния мондиал на България?

Малко повече от 2 месеца остават до световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Седми пореден мондиал, който ще мине без България.

Откакто славните имена от Пеневата чета ги няма, националният ни тим го няма на най-голямата световна футболна сцена.

"Мила родино" се чу за последно по терените във Франция през 1998 г., а от тогава до сега светът бе разтърсен из основи – както технологично, така и спортно. Какъв бе той тогава? Връщаме лентата назад, за да видим.

Майкъл Джордан бе №1

Един легендарен изстрел и една последна титла за Майкъл Джордан с екипа на Чикаго Булс. Въздушния бе кумир за милиони и още имахме възможност да му се възхитим на терена.

През 1998 г. той спечели за финален път титлата в Националната баскеболна асоциация. Шести трофей с „биковете“ за най-великия в историята! Последната стрелба на Майкъл срещу Юта Джаз, дошла секунди преди сирената да сложи точка на мача, беляза края на една златна ера не само за баскетбола, но и за спорта!

Еврото не съществуваше

И ако днес свободно може да харчим новата валута на България – еврото, то през 98-а тя въобще не съществуваше. Американският долар и германските марки бяха разменна монета в онези тежки дни. България стана 21-ия член на еврозоната, но през 1998 г. единната валута представляваше проект, който все още не бе напълно завършен.

През май Европейския съюз бе определил 11 страни, които да въведат еврото през 1999 г., но като „невидима валута“, използвана само за счетоводни цели и електронни плащания. Евробанкнотите и евромонетите бяха пуснати в обращение едва на 1 януари 2002 г.

Google не бе създаден

Сега е трудно да си представим, но светът съществуваше и без най-голямата интернет търсачка. Технологичният гигант, който свикнахме да питаме за какво ли не, тогава не бе създаден.

Това се случи чак на 4 септември 1998 г., а по това време никой не подозираше, че днес ще използваме глагол „гугълване“. Тогава за да „гугълнеш“ нещо просто питаше родителите си, баба, дядо или учителя си!

"Титаник" бе във вихъра си

Филмът на Джеймс Камерън чупеше рекорди! Кината бяха препълнени и месеци след официалната му поява. На голямата сцена изгря звездата на Леонардо ди Каприо, за когото днес знаем всичко, а тогава бе просто едно момче, което играеше Джак, а в ролята на Роуз бе Кейт Уинслет.

Филмовият хит разби всички рекорди, печелейки 11 Оскара, ставайки първия филм, преминал границата от 1 милиард приходи (б.а. по-късно и първият с 2 милиарда).

Walkman и VHS бяха на мода

1998 г. бе върховата точка на „Уолкмен“, който ни даде възможност да слушаме музика, където поискаме. По това време България все още беше завладявана от устройството, което вече отстъпваше място в световен мащаб на Discman-a и MP3 плеърите.

Стандарът VHS също бе широкоразпространен и голяма част от хората редовно посещаваха видеотеки, за да се сдобият с последните филмови заглавия, които да гледат у дома. А забавянето за наема на касетките или връщането им без лентата да е превъртяна отначало бе с цената на глоба.

Христо и Трифон отново в ЦСКА

Любимците на червена България се завърнаха през 1998 г. Макар и за кратко, Христо Стоичков и Трифон Иванов отново бяха на стадион „Българска армия“. Камата изигра едва 4 мача в този период, след което си тръгна от клуба, заради неразбирателство с ръководството.

Престоят на Трифон Иванов също не бе дълъг – 10 мача, които бяха гарнирани с един гол за железния защитник.

Дафовска бе на върха!

1998 г. бе годината на Екатерина Дафовска, а 9 февруари остава златен ден в историята на зимните ни спортове. Българката се превърна в първата и единствена олимпийска шампионка на страната ни в белите спортове. Дафовска триумфира в индивидуалния старт при жените на 15 км в Нагано.

Емотикони, но за какво?

В днешни дни едва ли бихме си представили, че няма да изразим емоциите си чрез тях. Или поне, ако не ние, които помним онези времена, то тийнеджърите днес. Понякога думите дори не са нужни, а само една емотикона.

През 98-а обаче малцина знаеха за съществуването им, а причината е, че японският дизайнер Шигетаки Курита тъкмо ги бе създал. 176 комплекта емотикони за мобилна платформа, които тогава никой не използваше. А сега има 3953 емоджита.

Телефоните бяха лукс

Всеки от нас има по един смартфон, а тогава мобилният телефон бе символ на статус и не всеки можеше да си го позволи. Побирането му в джоба пък бе невъзможно. Тогава телефоните се използваха само за разговори и изпращане на съобщения, което бе скъпо удоволствие, а България имаше само един мобилен оператор.

Федерер изгря на сцената

Никой по това време не подозираше, че някъде по света може да се роди по-добър от Пийт Сампрас. Американецът бе №1 за шеста поредна година, а Андре Агаси бе направил невероятно завръщане в световната ранглиста.

Ерата бе златна, но през 1998 научихме за първи път и за Роджър Федерер. Швейцарецът спечели "Уимбълдън" при юношите, а след това пренаписа историята, триумфирайки с 20 титли от Големия шлем.

Но къде бяха големите му съперници - Рафаел Надал и Новак Джокович? Испанецът е само на 12 години тогава, но взима най-важното решение в живота си - да стане тенисист пред футболист, докато Новак е изправен пред най-трудното етап в живота си. Той е принуден да прекара 78 дни в бомбоубежища, заради ситуацията в Югославия през 99-а.

Реал Мадрид пак е крал на Европа

Годината бележи завръщането на Реал Мадрид като Крал на Европа. „Белите“ сложиха край на 32-годишното чакане за триумф в Шампионската лига/КЕШ, побеждавайки Ювентус с гол на Предраг Миятович. Седми триумф за мадричани, а 28 години по-късно те вече имат 8 повече в своята витрина.

Мбапе не беше роден

През лятото на 1998 г. днешният треньор на Франция Дидие Дешан вдигна световната титла за първи път в историята на страната. Голямата звезда в състава му сега Килиан Мбапе обаче дори не бе роден. Нападателят се появи на този свят няколко месеца по-късно – на 20 декември 1998.

Хапчето чудо „Виагра“

Фармацевтичната индустрия прави огромен пробив, създавайки истинска революция с хапчето „Виагра“.

Свят без Youtube, Wikipedia и Facebook

Светът бе различен. Нямаше къде да гледаш видеоклипове и подкасти, нямаше къде и да получиш информация за училище или проект, освен в библиотеката.

Създадетелят на Facebook Марк Зукърбърг е бил едва на 14, а социалният живот бе в кафенетата, кината, театрите и парковете. Youtube бе създаден чак след 7 години, а Wikipedia стартира през 2001.

Арсен, кой?

Легендарният мениджър на Арсенал Арсен Венгер тепърва градеше име в Англия, а някои фенове задаваха въпроса „Арсен, кой?“. През 1998 г. обаче той не само донесе титлата на „артилеристите“, но и се превърна в първия чуждестранен треньор, триумфирал във Висшата лига.